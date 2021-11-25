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25 Kas 2021 - 09:40- Gündem G: 25 Kas 2021 - 09:41

Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı

Dilovası Tepecik Köyü’nde doğal nedenlerden dolayı bozulan bazı yollarda, üstyapı çalışmaları gerçekleştirildi

Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı mask

İlçe merkezleri kadar kırsal bölgelerdeki vatandaşların yol konforunu arttırmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki köy yollarında üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dilovası Tepecik Köyü’ndeki yollarda üstyapı çalışması yaparak yol konforunu arttırdı.

2 BİN 300 TON ASFALT SERİLDİ

İl genelinde hava durumunun müsaitliğine göre çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası Tepecik Köyü’nde bulunan Bağiçi, Simge ve Ağca sokaklarda üstyapı çalışması gerçekleştirdi. İş dahilinde soğuk asfalt olan ve doğal nedenlerden dolayı bozulan bu yollara, 2 bin 300 ton binder asfalt serimi yapıldı. Gerçekleştirilen üstyapı çalışması ile bölgedeki yolların konforu arttırıldı, ayrıca vatandaşların da memnuniyeti sağlandı.
# Dilovası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Kas 2021 - 09:40 - Gündem

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