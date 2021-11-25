Öğrencileriyle 30 yıl sonra tekrar buluştu

Emekli İlkokul öğretmeni Fatma Nazlıpınar, 30 yıl önce mezun ettiği öğrencileriyle tekrar bir araya geldi. Nazlıpınar, 1991 yılında mezun ettiği öğrencilerine sosyal medya üzerinde ulaştı ve öğretmenevinde öğrencileriyle buluştu. 30 yılın hasretinin giderildiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencileriyle buluşan Fatma Nazlıpınar, “30 yıl önceki öğrencilerimle buluşmayı düşündük, planladık ve İzmit Öğretmenevi’nde buluştuk. Benim için çok güzel bir anı oldu. Senelerdir düşünüp gerçekleştirmeye bir türlü imkan bulamadığımız bu buluşmayı bugün gerçekleştirdik. Öğrencilerimin geçmişteki yaşantıları ve o günlerdeki öğrencilik hatıralarını hep birlikte andık. Bugün bizim için çok güzel bir gün oldu. 30 yılın özlemini giderdiğimiz bir gün oldu. Bütün öğretmen arkadaşlarım bugünleri hep istemişlerdir. Böyle bir gün yaşadığım için çok mutlu ve huzurluyum. Öğrencilerim de benimle aynı duyguları paylaştılar. 1’inci sınıfta aldığım o küçücük 6 yaşındaki öğrencilerimi 5’inci sınıfta mezun ederek onları hayata hazırladım. Bugün onları çok güzel hazırladığımı gördüm. Tüm öğretmen arkadaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“KENDİSİNİ ARIYORDUK FAKAT BULAMIYORDUK”

Öğretmenlerinin kendilerine ulaştığından bahseden Erkan Tokuç, “Öğretmenimiz bize sosyal medya üzerinden ulaştı. Biz kendisini arıyorduk fakat bulamıyorduk. Kendisi emekli olduktan sonra Kütahya’ya yerleşmiş. Öğretmenimizin telefon numarasını aldık. Bize İzmit’e geleceğini söyledi ve Öğretmenler Günü vesilesiyle buraya geldi. 30 yıldır görüşemediğimiz arkadaşlarımızla bugün burada buluştuk. İnsanlar birbirini tanımakta zorluk çekti. Çok güzel bir ortamdı ve hepimiz çok mutlu oldu. Bundan sonraki süreçte öğretmenimizi yalnız bırakmayacağız. Onun evladı gibiyiz. Biz ne öğrendiysek öğretmenimizden öğrendik. Bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

30 yıl önce aynı sıraları paylaşan arkadaşlarda düzenlenen etkinlikte hasret gidermiş oldu.