Reklamı Kapat
25 Kas 2021 - 09:42- Gündem G: 25 Kas 2021 - 09:45

En tehlikeli varyant! Aşılar bile etkisiz kalabilir

Dünya üzerinde 5 milyona yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili endişe verici bir keşif yapıldı. Bilim insanları Afrika'nın güneyinde bulunan Botsvana'da koronanın en çok mutasyona uğramış Nu varyantını tespit etti. Bilim insanları şu ana kadar yalnızca 10 vakanın görüldüğü Nu'nun karşılaştıkları en tehlikeli varyant olduğunu belirtirken, piyasadaki aşıların bu varyanta karşı etkisinin daha az olabileceği aktarılıyor.

En tehlikeli varyant! Aşılar bile etkisiz kalabilir mask

Bilim insanları Botsvana'da koronavirüsün şu ana kadar en çok mutasyona uğramış varyantını tespit etti. Resmi olarak B.1.1.529 koduyla bilinen bu varyanta ise "Nu varyantı" adı verildi. Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.


ŞU ANA KADAR SADECE 10 VAKA TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ EN KÖTÜ ŞEY OLABİLİR"

Genetik mutasyon dolayısıyla şu an geliştirilen aşıların bu varyanta karşı etkisinin daha az olabileceğini aktaran uzmanlardan Dr. Tom Peacock, İngiliz Daily Mail gazetesine, "Bu varyantın mutasyon kombinasyonu korkunç" dedi. Peacock, "Bu varyant kağıt üstünde Delta varyantı da dahil olmak üzere karşılaştığımız en kötü şey olabilir" dedi.

Nu varyantı olarak bilinen bu virüsün şu an dengesiz olduğunu ve bunun da hastalıkla mücadelede daha büyük zorluk çıkarabileceğini açıklayan uzmanlar, "3 varyant Botsvana'da tespit edildi 6 vaka da Güney Afrika'da. Hong Kong'da yaşayan 36 yaşındaki bir adamda da bu hastalık tespit edildi" dedi. Olayla ilgili İngiliz yetkililer de harekete geçti. İngiliz kamu sağlığı kuruluşu bölgede yaşanan gelişmeyi yakından izlediklerini duyurdu.

BİRÇOK MUTASYONDAN PARÇA VAR

Bilim insanları Nu varyantında, Beta varyantındaki K417N ve E484A mutasyonlarının tespit edildiğini ve bunların aşıya karşı direnç sağladığını açıklarken aynı zamanda Delta varyantında bulunan N440K ve New York varyantında bulunan S477N mutasyonlarının da tespit edildiğini duyurdu. Bu mutasyonlar da antikorlardan kaçmaya yarıyor.

Öte yandan uzmanlar P681H ve N679K mutasyonlarının da tespit edildiğini ve bunların normalde birlikte çok nadiren görüldüğünü aktardı. Uzmanlar bu mutasyonların da aşıya direnç sağladığını belirtti. Bilim insanları Nu varyantında bulunan N501Y mutasyonunun ise bulaşmayı hızlandırdığını dile getirdi. Nu varyantında ayrıca, G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R ve Y505H mutasyonları tespit edildiği kayıtlara geçti. Fakat bilim insanları henüz bunların etkisinin bilinmediğinin altını çizdi.
# koronavirüs

25 Kas 2021 - 09:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.243.675 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kuruçeşme tramvay hattı tam yol ilerliyor mask
Kuruçeşme tramvay hattı tam yol ilerliyor
Niğdeliler Derneği ziyaretlerine devam ediyor mask
Niğdeliler Derneği ziyaretlerine devam ediyor
Kartepe’de öğretmenler günü kutlaması mask
Kartepe’de öğretmenler günü kutlaması
İzmit Belediyesi, Öğretmenler Günü’nde köy okullarını unutmadı mask
İzmit Belediyesi, Öğretmenler Günü’nde köy okullarını unutmadı
Öğretmenler yemekte buluştu mask
Öğretmenler yemekte buluştu
Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı mask
Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL