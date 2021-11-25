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25 Kas 2021 - 09:48- Gündem G: 25 Kas 2021 - 09:50

Öğretmenler yemekte buluştu

Bahçeşehir Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek programı düzenledi.
Öğretmenler yemekte buluştu mask

Başiskele sahilinde bulunan bir otelde düzenlenen yemek programına, Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü Kurucusu Recep Haldız, Haldız Grup yönetim kurulu üyeleri Veli Haldız ve Fatih Haldız, okul müdürü Mahmut Kalcı, lise müdürü Orçun Barış ve öğretmenler katıldı. Yemek yenilmesinin ardından pasta kesildi, eğitimcilerin Öğretmenler Günü kutlandı.

"SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM"

Öğretmenlere teşekkürlerini sunan Mahmut Kalcı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk eşliğinde, ebediyete intikal etmiş eğitim şehitlerini saygıyla ve minnetle anıyorum. Tüm çalışan öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bugün çok özel ve önemli bir gün. Bizi bu özel gecede bir araya getiren Recep Haldız'a teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
# eğitim, Başiskele, Mustafa

25 Kas 2021 - 09:48 - Gündem

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