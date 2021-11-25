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25 Kas 2021 - 09:50- Gündem G: 25 Kas 2021 - 09:55

Bilgi Köprüsü’nde öğretmenler gününe özel kutlama
Bilgi Köprüsü’nde öğretmenler gününe özel kutlama mask

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nın altı farklı şubesinde öğretmenler günü kutlandı.  Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz ve idareciler çeşitli hediyeler ve pasta kesimiyle öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

KORKMAZ’DAN TÜM ÇALIŞANLARINA SAĞLIK SİGORTASI

Sağlığın, eğitim kalitesinin ve öğretmenliğin öneminin arttığı bu günlerde Ali Korkmaz tüm çalışanlarına özel tamamlayıcı sağlık sigortası da hediye ederek; tüm kurumlarda Ali Korkmaz’ın da yer aldığı pasta kesimlerinden sonra öğretmenlere özel hazırlanan hediyeler takdim edildi. Sıcak ve samimi görüntülerin oluştuğu kutlamalarda Korkmaz, Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği bu anlamlı günde bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladığını belirtti, “Öğretmen bir çocuğun geleceğine yön veren en kutsal görevi yapan kişidir” dedi.

24 KASIM KUTLAMASI

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu BaşkanıAli Korkmaz ve idareciler altı farklı yerleşkede bulunan kurumlarındaçeşitli hediyeler ve pasta kesimiyle öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutladı. Kurumların müdürleri, aynı zamanda bir öğretmen olan kurucuları Ali Korkmaz’ı unutmadı; Korkmaz’a çiçek ve hediyeler takdim ettiler.

ÖĞRETMENLERE GEZİLER

Ali Korkmaz, Bilgi Köprüsü Gündüz Bakımevi ve çift dilde eğitim veren Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu çalışanlarınaöğretmenler gününe özel bir kültür turu daha hediye etti. Tarihi ile Türkiye’nin gözde şehirlerinden biri olan Bursa turunda tarihi öneme sahip noktalar ziyaret edilerek gezi tamamlandı.

Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu ise öğretmenler gününü Eriklitepe’de geçirdi. Montessori Anaokulu doğa temelli eğitimi benimseyen, doğa keşif dersleri ile çocukların açık alanda gelişimlerini önemseyen kurum eğitimcileri bu sefer öğretmenleriyle doğa da bir gün geçirdiler.

# sağlık, eğitim

25 Kas 2021 - 09:50 - Gündem

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