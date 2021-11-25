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25 Kas 2021 - 09:56- Gündem G: 25 Kas 2021 - 09:58

İzmit Belediyesi, Öğretmenler Günü’nde köy okullarını unutmadı

İzmit Belediyesi Eğitim Projeleri Koordinatörü Osman İlhan Cebeci, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Solaklar, Çubuklu Osmaniye, Bayraktar ve Durhasan köy okullarında görev yapan öğretmenleri ziyaret etti 

İzmit Belediyesi, Öğretmenler Günü’nde köy okullarını unutmadı mask

İzmit Belediyesi Eğitim Projeleri Koordinatörü Osman İlhan Cebeci, İzmit Belediyesi Çınar Ekibi ile birlikte üç köy okulunu ziyaret ederek, idarecilerin ve öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Osman İlhan Cebeci; Solaklar, Bayraktar, Çubuklu Osmaniye ve Durhasan köy okullarındaki öğretmenlere köy muhtarları ile birlikte İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in kutlama mesajlarını ve hediyelerini iletti. Tüm okul personelleri ve idareciler yapılan ziyaretten memnuniyetlerini dile getirirken, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.
# İzmit belediyesi, eğitim, Fatma Kaplan Hürriyet
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Kas 2021 - 09:56 - Gündem

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