Niğdeliler Derneği ziyaretlerine devam ediyor

Kocaeli’nin sosyal hayat içerisinde en aktif derneklerinden biri olan Kocaeli Niğdeliler Derneği istişare ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı Cumali Bozok yönetim kurulu üyeleri Tahsin Önal ve Yasin Yılmaz ile birlikte aslen Niğdeli olan İzmit İlçe Jandarma Komutanı Jan.Üsteğmen Mahmut Nart’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Kocaeli Niğdeliler Derneği Başkanı Cumali Bozok “Derneğimiz kurulmasından bu yana her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan hemşerimiz Mahmut Nart’ı ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Derneğimizin çalışmalarının yanı sıra gelecek olan projelerimiz hakkında değerlendirme de bulunarak çok faydalı bir ziyaret gerçekleştirdik. Kendisine görevinde başarılar dilerim” açıklamasında bulundu. Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Bozok tarafından Jandarma Komutanı Nart’a Türk Bayrağı hediye edildi.