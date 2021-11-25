Kocaeli’nin sosyal hayat içerisinde en aktif derneklerinden biri olan Kocaeli Niğdeliler Derneği istişare ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı Cumali Bozok yönetim kurulu üyeleri Tahsin Önal ve Yasin Yılmaz ile birlikte aslen Niğdeli olan İzmit İlçe Jandarma Komutanı Jan.Üsteğmen Mahmut Nart’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Kocaeli Niğdeliler Derneği Başkanı Cumali Bozok “Derneğimiz kurulmasından bu yana her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan hemşerimiz Mahmut Nart’ı ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Derneğimizin çalışmalarının yanı sıra gelecek olan projelerimiz hakkında değerlendirme de bulunarak çok faydalı bir ziyaret gerçekleştirdik. Kendisine görevinde başarılar dilerim” açıklamasında bulundu. Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Bozok tarafından Jandarma Komutanı Nart’a Türk Bayrağı hediye edildi.
25 Kas 2021 - 09:58- Gündem Güncelleme: 25 Kas 2021 - 09:59
Niğdeliler Derneği ziyaretlerine devam ediyor
Kocaeli Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı Cumali Bozok ve yönetim kurulu üyeleri İzmit İlçe Jandarma Komutanı Mahmut Nart’ı ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.