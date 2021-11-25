Kartepe ilçe protokolünün katıldığı kutlama programı, Kartepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program içeriği ve sahne tasarımıyla göz doldurdu. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Okul müdürü Dr. Elif Yapıcı Kulaksız'ın açılış konuşmasıyla yaptığı programda Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, yaptığı konuşmada öğretmenlerin geleceğe şekil veren sanatkarlar olduğunu söyledi. Günün anlam ve önemini vurgulayan mum temalı sahne tasarımı ile beğeni toplayan programda, öğrencilerin orotorya çalışması ve müzik korosu ile öğretmenlik mesleğinin ne denli önemli ve kutsal olduğunu vurgulandı. Programda aday öğretmenlerin yemin töreni yapılırken, emekli olan öğretmenler de başarılı geçen meslek hayatları için hizmet şeref belgeleri ile onurlandırıldılar. Çeşitli yarışmalar da derece alan öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.
25 Kas 2021 - 09:58- Gündem Güncelleme: 25 Kas 2021 - 10:01
Kartepe’de öğretmenler günü kutlaması
Kartepe'de bulunan Kartepe Anadolu Lisesi Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler programını gerçekleştirdi. Öğrencilerin gösterileriyle kutlanan Öğretmenler Günü etkinliği beyniyle izlendi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.