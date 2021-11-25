Kartepe’de öğretmenler günü kutlaması

Kartepe ilçe protokolünün katıldığı kutlama programı, Kartepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program içeriği ve sahne tasarımıyla göz doldurdu. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Okul müdürü Dr. Elif Yapıcı Kulaksız'ın açılış konuşmasıyla yaptığı programda Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, yaptığı konuşmada öğretmenlerin geleceğe şekil veren sanatkarlar olduğunu söyledi. Günün anlam ve önemini vurgulayan mum temalı sahne tasarımı ile beğeni toplayan programda, öğrencilerin orotorya çalışması ve müzik korosu ile öğretmenlik mesleğinin ne denli önemli ve kutsal olduğunu vurgulandı. Programda aday öğretmenlerin yemin töreni yapılırken, emekli olan öğretmenler de başarılı geçen meslek hayatları için hizmet şeref belgeleri ile onurlandırıldılar. Çeşitli yarışmalar da derece alan öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.