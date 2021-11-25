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25 Kas 2021 - 10:04- Gündem G: 25 Kas 2021 - 10:08

Benzin, motorin ve LPG’ye bir zam daha geliyor

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındı. Zamlar bu gece yürürlüğe girecek. Kurdaki duruma göre yarın gece ise indirim gündeme gelebilir.
Benzin, motorin ve LPG’ye bir zam daha geliyor mask

Dolar/TL’deki yükseliş nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru bugün de devam ediyor. Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş daha zam kararı alındı. Zamlar bu gece pompaya yansıyacak. Dün de benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG’ye 65 kuruşluk tarihi zam gelmişti. Dolar kurundaki değişime göre yarın geceden geçerli olmak üzere akaryakıtta indirim ihtimali bulunuyor.

BENZİN VE MOTORİNDE 10 TL SINIRI AŞILDI

Bu gece yürürlüğe girecek yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 10,25 TL'ye, İstanbul’da 10,16 TL’ye, İzmir’de benzinin litre fiyatı 10,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 10,31 TL'ye, İstanbul'da 10,23 TL'ye, İzmir'de 10,33 TL'ye yükselecek. Otogazın litresi ise Ankara’da 8,55 TL’ye, İstanbul’da 8,46 TL’ye, İzmir'de 8,56 TL'ye yükselecek.

LPG’DE ZAM FIRTINASI

Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG’ye altıncı kez zam gelmiş oldu. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş, 20 Kasım’da 45 kuruş, 23 Kasım'da 19 kuruş, 25 Kasım’da 65 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte son iki ayda LPG'ye yapılan toplam zam 3,21 TL oldu. Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

25 Kas 2021 - 10:04 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hasan - Köylü traktörüne mazot alıyor ben haftada bir arabaya biniyorum koç la sabancı ile aynı vergiyi veriyorum yuh artık diyorum.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 11:33
01

Erol Demirbek Türk - yazıklar olsun yeter artık bıktık yahu , biz mi besleyeceğiz 5 - 10 maaş alanları , gücümüz yok artık zamlara .

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 11:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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