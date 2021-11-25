Benzin, motorin ve LPG’ye bir zam daha geliyor

Dolar/TL’deki yükseliş nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru bugün de devam ediyor. Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş daha zam kararı alındı. Zamlar bu gece pompaya yansıyacak. Dün de benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG’ye 65 kuruşluk tarihi zam gelmişti. Dolar kurundaki değişime göre yarın geceden geçerli olmak üzere akaryakıtta indirim ihtimali bulunuyor.
BENZİN VE MOTORİNDE 10 TL SINIRI AŞILDI
Bu gece yürürlüğe girecek yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 10,25 TL'ye, İstanbul’da 10,16 TL’ye, İzmir’de benzinin litre fiyatı 10,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 10,31 TL'ye, İstanbul'da 10,23 TL'ye, İzmir'de 10,33 TL'ye yükselecek. Otogazın litresi ise Ankara’da 8,55 TL’ye, İstanbul’da 8,46 TL’ye, İzmir'de 8,56 TL'ye yükselecek.
LPG’DE ZAM FIRTINASI
Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içerisinde LPG’ye altıncı kez zam gelmiş oldu. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş, 20 Kasım’da 45 kuruş, 23 Kasım'da 19 kuruş, 25 Kasım’da 65 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte son iki ayda LPG'ye yapılan toplam zam 3,21 TL oldu. Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hasan - Köylü traktörüne mazot alıyor ben haftada bir arabaya biniyorum koç la sabancı ile aynı vergiyi veriyorum yuh artık diyorum.
Erol Demirbek Türk - yazıklar olsun yeter artık bıktık yahu , biz mi besleyeceğiz 5 - 10 maaş alanları , gücümüz yok artık zamlara .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.