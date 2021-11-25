İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları manipüle eden ve sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile halkı sokağa çağıran" kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.E.B. ve Y.B. hakkında, "Suç işlemeye tahrik" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.
25 Kas 2021 - 11:31- Asayiş Güncelleme: 25 Kas 2021 - 11:37
'Döviz kuru' paylaşımlarına gözaltı
Kocaeli'de döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.