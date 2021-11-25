'Döviz kuru' paylaşımlarına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları manipüle eden ve sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile halkı sokağa çağıran" kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.E.B. ve Y.B. hakkında, "Suç işlemeye tahrik" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.