Reklamı Kapat
25 Kas 2021 - 11:31- Asayiş G: 25 Kas 2021 - 11:37

'Döviz kuru' paylaşımlarına gözaltı

Kocaeli'de döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
'Döviz kuru' paylaşımlarına gözaltı mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları manipüle eden ve sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile halkı sokağa çağıran" kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.E.B. ve Y.B. hakkında, "Suç işlemeye tahrik" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

25 Kas 2021 - 11:31 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.243.675 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çalıştığı sitenin yöneticisini öldüren bahçıvana 25 yıl hapis cezası mask
Çalıştığı sitenin yöneticisini öldüren bahçıvana 25 yıl hapis cezası
Yolcuyu darp eden şoför tutuklandı mask
Yolcuyu darp eden şoför tutuklandı
Forklift üstünde boya yaparken düşen işçi yaralandı mask
Forklift üstünde boya yaparken düşen işçi yaralandı
Haftalık uyuşturucu raporu: 61 operasyonda 19 kişi tutuklandı mask
Haftalık uyuşturucu raporu: 61 operasyonda 19 kişi tutuklandı
Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı mask
Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı
Babası ve ağabeyinin evini benzin dökerek ateşe verdi mask
Babası ve ağabeyinin evini benzin dökerek ateşe verdi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL