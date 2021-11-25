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25 Kas 2021 - 15:00- Gündem G: 25 Kas 2021 - 15:02

Tüpraş emeklisi koronavirüse yenildi
Tüpraş emeklisi koronavirüse yenildi mask

Gölcük Atatürk Mahallesi Su Deposu Sokak'ta ikamet eden Mustafa Er( 66) Covit-19 sebebiyle vefat etti. TÜPRAŞ emeklisi ve 3 çocuk babası olan Mustafa Er'in cenazesi ikindi namazına müteakip Bağdat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.
# Mustafa, çocuk, Sokak

25 Kas 2021 - 15:00 - Gündem

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