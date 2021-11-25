3 buçuk milyonluk kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içkiden dolayı ülke genelinde meydana gelen ölüm olaylarını önüne geçmek ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle yürütülen sahte ve kaçak alkol olayları kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılanistihbari çalışmalarda Başiskele Ovacık Mahallesinde üretim izni olmadan etil alkol üretimi yaparak, İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya illerine nakleden bir firma tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki takibin ardından Gebze İlçesi D-100 Karayolu Tavşanlı mevkiinde durdurulan şüpheli araca ve eş zamanlı olarak Başiskele Ovacık Mahallesinde ruhsatsız ve izinsiz olarak faaliyet gösteren üretim tesisine operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçak alkol üretim tesisinde yapılan aramada piyasa değeri toplam 3 buçuk milyon TL değerinde olan 3 bin 820 litre şişelenmiş, bandrolsüz etil alkol, 3 bin litre şişelenmemiş halde tank içinde etil alkol, 90 bin adet etil alkol şişeleri için kullanılan kapak, 310 bin adet sahte marka, etiket ve barkod, 25 bin adet doluma hazır 1 litrelik boş şişe, 150 bin adet karton koli, 2 adet ısıtma kazanı, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 1 adet şişeleme ve etiketleme makinesi, etil alkollerin sevkiyatında kullanılan araç ele geçirildi. Operasyonda M.T. (32), A.M.Ş. (23) ile Afganistan uyruklu N.Ö. (27), A.R. (19) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan araç şoförü Ü.A. (20) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.