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25 Kas 2021 - 15:08- Gündem G: 25 Kas 2021 - 15:50

CHP’liler toplu girmek isteyince arbede yaşandı

AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu’nun paylaşımı sonrası CHP İl Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi meclisi öncesi Kocaeli Kongre Merkezi önünde açıklama yaptı. Açıklama sonrası toplu meclise girmek isteyen CHP’lilere güvenlik uyarılarda bulunmasının ardından arbede yaşandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, çok çirkin bir paylaşıma imza atarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “AK Parti’yi destekleyenler milli değil” sözünün yazılı olduğu görselin üstüne “Altına yatmadığı Büyükelçi, ülkesini şikayet etmediği gâvur kalmamış, porno kasetle atanmış müdür bize milli değil diyor” yazdı. Hocaoğlu hakkında CHP Kocaeli İl Örgütü bugün suç duyurusunda bulunacağı açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerinden ardından Hocaoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak, Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı paylaşımı kaldırdığını duyurdu.

“PANDEMİ DOLAYISIYLA GİRİLEMEZ”

CHP Kocaeli İl Örgütü’nün Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisi öncesi Fikret Hocaoğlu için yaptığı açıklamanın ardından, CHP’li partilileri toplu halde meclis salonuna girmeye çalıştı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde görevli olan Özel Güvenlik ekipleri, pandemi dolayısı çok kalabalık olarak içeri girilemeyeceğini söyledi. CHP’liler mecliste meclisi takip etmek için geldi.

 “SERVETİNE SERVET KATANLARIN VAKTİ GELDİ”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizin içerisinde bulunduğu zor durumu her dile getirdiğimizde, vatandaşların talebini, sesini duyurduğumuzda, milletimizi yoksulluğa mahkum edenlerin iftira ve hakarete başvurduğuna şahit oluyoruz. Dezenfektancı bakanları, oğluna memur kıyağı geçen müdürleri, lüks araçlarda pudra şekeri çekenleri, yeğenleri lüks hayatlarını sosyal medyadan paylaşırken vatandaşa 1 kilo yerine yarım kilo et yiyen diyenleri, saraydaki lüks yaşamı savunup ellerini ovuşturarak servetine servet katanların artık gitme vakti geldi.  Gitme vakitleri yaklaştıkça ne yapacaklarını şaşırıp iftiraya ve hakarete başvuranların son örneğini de İzmit Belediye Meclisi AK Parti grubu üyeleri Fikret Hocaoğlu ve Muharrem Tutuş’un paylaşımları ile gördük.

“PAYLAŞIMINI SİLDİ”

Bizim kavgayla, küfürle, hakaretle işimiz yok.  Bizim derdimiz ülkemiz, bizim derdimiz milletimiz.  Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret dolu çirkin paylaşımına ilişkin meclis üyesi Fikret Hocaoğlu için adli sürecin başlatılması adına avukat arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamlıyor.  Hocaoğlu tabi ki de hem paylaşımıyla hem de sonrasında kendine yakışanı yapmıştır.  Bir meclis üyesi olarak ettiği küfür ve hakaretler için samimi bir şekilde özür dilemek yerine; PKK’ya sınır kapılarını açan, Barzani’yi protokol olarak ağırlayıp sözde Kürdistan bayrağını İstanbul’da ve Ankara’da göndere çektiren, terör elebaşının mektubunu devlet kanalında okutup kırmızı bültenle aranan kardeşini de yine devlet kanalına çıkartan kendi partisinin yürüttüğü terör iş birliklerini partimize yakıştırmaya çabasıyla bazı söylemlerde bulunarak paylaşımını sildi.

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Cuma günü dilekçemizi teslim edeceğiz.  Yine kendi partisinin il yöneticilerinin, eski ilçe gençlik kolu başkanlarının Büyükşehir’den aldığı ihaleleri örtbas edecek, gündemden düşürecek diye şahsıma ve belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda bulunan Muharrem Tutuş için de aynı süreci ilerleteceğiz.  Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşın gerçek gündemini bu tip olaylarla değiştirmeye kalkışanlarla müsaade etmeyeceğiz.  Böyle küçük hesaplarla, iftiralarla gündemi değiştirmeye çalışanlarla, milletimizi bu zor günlerde yalnız bırakıp seslerine kulak tıkayanlarla da hellaleşmeyecek, yargı önünde hesaplaşacağız.  Geliyor gelmekte olan.”

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili ve meclis üyesi Engin Taşdemir, "Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu her siyasi partinin liderleri var. Bakın hiçbir zaman burada meclis toplantılarında da özel hayatımızda da ben ve arkadaşlarımın hiçbir koşulda lideri hakkında çirkin, ağza alınmayacak küfürler duymamışsınızdır. Haddimize değildir. Seçilmiş meclis üyelerinin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Çok çirkin ithamlarda bulunan meclis üyesini özür dilemeye davet ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı tarafından istifaya davet edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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25 Kas 2021 - 15:08 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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