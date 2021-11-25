Kampanyaya güvenip alışveriş yapan vatandaş mağdur oldu

Gazetemizin whatsap ihbar hattına ulaşan Emre Günel isimli okuyucumuz, başına gelen bir olayı bizimle paylaştı. Okuyucumuz, Derince Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 41 Gross Market’in 250 TL’lik alışverişe 5 litrelik ayçiçeği yağını 75 TL’den satışa sunduklarını ancak alışveriş kotasını doldurduğu halde ‘yağ kalmadı’ denilerek mağdur edildiğini iddia etti.

"BİRÇOK İNSAN MAĞDUR"

Konuyla ilgili olarak, “Derince’de bulunan 41 Gross Toptan ve Perakende Mağazası’nın yapmış olduğu insanları aldatan mağdur bırakan kampanyasından bahsetmek istiyorum. 250 TL’lik alışverişe 5 litrelik ayçiçeği yağını 75 TL’den sattıkları bir kampanya var. Bu ekonomik zorlukta biraz tasarruf sağlayabilmek için böyle kampanyaları takip ediyorum. 2 gün önce kampanyadan yararlanmak için 270 TL’lik harcama yaptım. Kasaya geldiğimde yağın olmadığını yarın fişle birlikte geldiğimde yağımı alabileceğimi söylediler. Hatta emin olmak için 3 kez sorarak teyit ettim. Dün akşam saatlerinde markete gittim, görevli yağın yine olmadığını söyledi ve mağaza müdürü olduğunu beyan eden biri erkek biri kadın iki kişi güvenlik ile birlikte yanıma geldiler. Müdür, ellerinde yağ olmadığını, yağ veremeyeceklerini ve aldıklarımı getirip para iadesi yapabileceklerini onun dışında başka bir şey yapamayacaklarını söyledi. Çevremde de aynı bu şekilde birçok insanın mağdur olduğunu öğrendim. Bu zor zamanda insanları böyle kandırmaya kimsenin hakkı yok, lütfen sesimizi duyurun” ifadelerini kullandı.