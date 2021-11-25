Büyükşehrin bütçesi 6 milyar 500 bin TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı tahmini bütçesi Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 34 madde görüşüldü. Bütçede, geçtiğimiz yıl 3 milyar 400 milyon lira olarak tahmin edilen ve bütçe artırımı ile 4 milyar 300 milyon olarak gerçekleşen Büyükşehir bütçesi bu yıl yüzde 54,76 artarak 6 milyar 500 milyona olarak tahmin edildi.

“6 MİLYAR 500 BİN TL”

Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Berna Abiş tarafından bütçe ile ilgili yapılan sunumda, gelirin 6 milyar 500 bin TL olduğu giderin ise 5 milyar 700 milyon TL olduğu belirtildi. 800 milyonluk farkın ise nakit para karşılık gösterilerek denge sağlandığı belirtildi. Bir diğer yandan en fazla bütçenin yatırımlar için ayrıldığı bu miktarın da 3 milyar 154 milyon 495 TL olduğu duyuruldu. “Gelir gider ve likitte toplamı 6 buçuk milyar TL olarak alınmıştır” dedi.

SAĞLIK BÜTÇESİ ARTSIN TALEBİ

Bütçe ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “2021 yılının bütçesine göre yüzde 66 artmış durumda. Bütçede sermaye yani altyapı ve üst yapı için 2 milyar 288 milyon lira civarında. Bütçenin önemli kısmının sermaye için harcanacak olması güzel bir gelişme. Basın yayın için yüzde 30 artmış bu yıl. Sağlık ve sosyal hizmetler daire başkanlığı 2021 yılında 220 milyon lira 2022 yılında sadece burada yüzde 5 civarında artış yapılarak 230 milyon lira belirlenmiş. Şu anda vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu konu sosyal yardımlar. Bu birimdeki artış çok düşük. Bu konuda ilgili daire başkanlığı bütçesinin daha fazla arttırılmasını düşünüyoruz” dedi.

“NELER YAPILDIĞINI SİZLERDEN ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”

Taşdemir sözlerinin devamında şu ifadelerde bulundu; “Olağanüstü bütçeyle kentin öncelikli sorunları çözülecek mi? Sanayi tesisleri ve limanların parkları için TIR parkları yapılacaktı 2019’da. Çeşitli TIR parkları yapıldı ancak halen biz çok ciddi şikayetler alıyoruz. Mahalle aralarında çok ciddi parklanma söz konusu. Kent estetiğini iyileştiren çalışmalar konusunda maalesef 2 yıl geçti kentin dışarıdan görüntüsünde çok büyük farklılık yok. Kentin batıdan doğuya doğru halen bir değişiklik görünmüyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak projeler konusunda çeşitli tohum, gübre desteğinde bulundunuz ama yaklaşık 2 yıllık görevinizde yaşam kalitelerinin arttığına dair bir şey sunabilir misiniz? çiftçiye verebileceğimiz ufak tefek yardımlarla onların yaşam kalitesini etkileyemeyiz. Turizm merkezi konusunda neler yapıldığını sizlerden öğrenmek istiyoruz.

“METREDE 17 YIL GEÇ KALINDI”

Yapılan hizmetleri asla inkar etmiyoruz ancak kentin öncelikli sorunlarında bir ilerleme göremiyoruz. Elimizde olağanüstü bütçe var ama kentin trafik sorunu her geçen gün artıyor. Bu kentin nüfusu her geçen gün artmakta ama bizim bu konuyla ilgili 20-30 yıllık kalıcı planlarımız var mı? MİA Projesi’nde oradaki trafik yükünün çok daha artacağını söyledik ama gelinen noktada İzmit’ten Başiskele’ye yaşanan çok ciddi sorunlar var. MİA Projesi düşünün daha faaliyete geçmedi. Gebze’deki trafik sorunu gerçekten çok ciddi durumda. Metroda yıllardır ciddi bir adım gösteremediniz. Kocaeli raylı ulaşım sistemine geçmekte 17 yıl geç kalmıştır. Raylı sistemde 10 kilometrelik hat döşenmiş. Bu durum size göre bir başarı mı?

“ATIK KONUSUNDA 7 YILDIR ATILMIŞ ADIM YOK”

Kartepe teleferik hattı ile ilgili halen yılan hikayesine döndü. Deniz ulaşımını çok düşük seviyede kullanıyoruz. En büyük sanayi kentlerinin başında geliyor ilimiz. Cengiz Topel Havaalanı’nı senelerdir aktif hale getiremedik. Sabiha Gökçen’e otobüs aldık diye seviniyoruz ama yanımızdaki havaalanını aktif hale getiremediğimiz için insanlar İstanbul’a gitmek zorunda kalıyor. Çöp sorunu 2014 yılından bu yana dolmakta olduğu sık sık açıklandı. Avrupa’nın çeşitli yerlerine heyetleri gönderip duruyoruz ama ortada somut bir çözüm noktası maalesef yok. Katı atıklar konusunda 7 yıldır maalesef atılmış somut bir adım yok.

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Kentimizde 10 binlerce gemi Körfezimizde dolaşmakta. Birkaç gemiye ceza vererek bu kirlilik önlenemez. Tersaneler nedeniyle denizlerdeki kirlilik devam ediyor. Depremler karşı somut projemiz var mı? Bu kentin yapı stoğunun yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm konusunda çok ciddi adımlar atmak zorundayız. Vatandaş adına yaptığınız çalışmalara her zaman destek oluyoruz. 2022 yılı bütçesinin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Performans programı ve bütçeye evet diyeceğimizi belirtmek istiyorum.

“İSTİFAYA DAVET EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu her siyasi partinin liderleri var. Bakın hiçbir zaman burada meclis toplantılarında da özel hayatımızda da ben ve arkadaşlarımın hiçbir koşulda lideri hakkında çirkin, ağza alınmayacak küfürler duymamışsınızdır. Haddimize değildir. Seçilmiş meclis üyelerinin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Çok çirkin ithamlarda bulunan meclis üyesini özür dilemeye davet ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı tarafından istifaya davet edilmesini istiyoruz.

“HİZMETLE ESER SİYASETİ KOCAELİ’DE”

Taşdemir’in ardından konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Kocaeli’de böyle bir bütçe artışının olması çok sevindirici. Vergi gelirlerinin önemli miktarda arttığını gösteriyoruz. Bu büyümenin orta ve uzun vadedeki sonuçları toplumun bütün kesimlerine yansıyacaktır. Gider bütçesinde en önemli giderlerimiz ki belediyelerin hayali personel giderlerimiz. Yüzde 6.2 olduğunu görmek gerçekten çok sevindirici. Bütçenin yüzde 50’sinden fazlasının yatırıma gitmesi de çok güzel bir bütçe örneği. Borçlanma yapılmadan, özkaynak kullanarak yapması gerçekten güzel. Kocaeli halkına teşekkür ediyorum. Kocaeli halkı bize ve başkanımıza güvendi. Hizmetle eser siyaseti ortaya çıkıyor” dedi.

CHP’LİLER KAHKAHA ATTI

Özlü, sözlerinin devamında, “Basın yayın bütçesi hakkında Engin Bey konuştu. 6 milyarlık bütçenin tanıtımında en azından yapılan eser ve hizmetlerinin tanıtımı yapılıyor; algı siyaseti değil. Sosyal belediyeciliğin konusunda Cumhurbaşkanımız yaptı” sözleri üzerinde CHP’liler kahkaha attı. Özlü ise, “Bizden çok öğreneceğiniz belediyecilik çalışmaları var. Hızlıca öğrenmeniz için de katkı sağlarız” dedi.