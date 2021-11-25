Büyükşehrin bütçesi 6 milyar 500 milyon TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı tahmini bütçesi Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşüldü. 34 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında bütçe de görüşüldü. Bütçede, geçtiğimiz yıl 3 milyar 400 milyon lira olarak tahmin edilen ve bütçe artırımı ile 4 milyar 300 milyon olarak gerçekleşen Büyükşehir bütçesi bu yıl yüzde 54,76 artarak 6 milyar 500 milyona olarak tahmin edildi.

“6 MİLYAR 500 BİN TL”

Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Berna Abiş tarafından bütçe ile ilgili yapılan sunumda, gelirin 6 milyar 500 milyon TL olduğu giderin ise 5 milyar 700 milyon TL olduğu belirtildi. 800 milyonluk farkın ise nakit para karşılık gösterilerek denge sağlandığı belirtildi. Bir diğer yandan en fazla bütçenin yatırımlar için ayrıldığı bu miktarın da 3 milyar 154 milyon 495 TL olduğu duyuruldu. “Gelir gider ve likitte toplamı 6 buçuk milyar TL olarak alınmıştır” dedi.

SAĞLIK BÜTÇESİ ARTSIN TALEBİ

Bütçe ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “2021 yılının bütçesine göre yüzde 66 artmış durumda. Bütçede sermaye yani altyapı ve üst yapı için 2 milyar 288 milyon lira civarında. Bütçenin önemli kısmının sermaye için harcanacak olması güzel bir gelişme. Basın yayın için yüzde 30 artmış bu yıl. Sağlık ve sosyal hizmetler daire başkanlığı 2021 yılında 220 milyon lira 2022 yılında sadece burada yüzde 5 civarında artış yapılarak 230 milyon lira belirlenmiş. Şu anda vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu konu sosyal yardımlar. Bu birimdeki artış çok düşük. Bu konuda ilgili daire başkanlığı bütçesinin daha fazla arttırılmasını düşünüyoruz” dedi.

“NELER YAPILDIĞINI SİZLERDEN ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”

Taşdemir sözlerinin devamında şu ifadelerde bulundu; “Olağanüstü bütçeyle kentin öncelikli sorunları çözülecek mi? Sanayi tesisleri ve limanların parkları için TIR parkları yapılacaktı 2019’da. Çeşitli TIR parkları yapıldı ancak halen biz çok ciddi şikayetler alıyoruz. Mahalle aralarında çok ciddi parklanma söz konusu. Kent estetiğini iyileştiren çalışmalar konusunda maalesef 2 yıl geçti kentin dışarıdan görüntüsünde çok büyük farklılık yok. Kentin batıdan doğuya doğru halen bir değişiklik görünmüyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak projeler konusunda çeşitli tohum, gübre desteğinde bulundunuz ama yaklaşık 2 yıllık görevinizde yaşam kalitelerinin arttığına dair bir şey sunabilir misiniz? çiftçiye verebileceğimiz ufak tefek yardımlarla onların yaşam kalitesini etkileyemeyiz. Turizm merkezi konusunda neler yapıldığını sizlerden öğrenmek istiyoruz.

“METRODA 17 YIL GEÇ KALINDI”

Yapılan hizmetleri asla inkar etmiyoruz ancak kentin öncelikli sorunlarında bir ilerleme göremiyoruz. Elimizde olağanüstü bütçe var ama kentin trafik sorunu her geçen gün artıyor. Bu kentin nüfusu her geçen gün artmakta ama bizim bu konuyla ilgili 20-30 yıllık kalıcı planlarımız var mı? MİA Projesi’nde oradaki trafik yükünün çok daha artacağını söyledik ama gelinen noktada İzmit’ten Başiskele’ye yaşanan çok ciddi sorunlar var. MİA Projesi düşünün daha faaliyete geçmedi. Gebze’deki trafik sorunu gerçekten çok ciddi durumda. Metroda yıllardır ciddi bir adım gösteremediniz. Kocaeli raylı ulaşım sistemine geçmekte 17 yıl geç kalmıştır. Raylı sistemde 10 kilometrelik hat döşenmiş. Bu durum size göre bir başarı mı?

“ATIK KONUSUNDA 7 YILDIR ATILMIŞ ADIM YOK”

Kartepe teleferik hattı ile ilgili halen yılan hikayesine döndü. Deniz ulaşımını çok düşük seviyede kullanıyoruz. En büyük sanayi kentlerinin başında geliyor ilimiz. Cengiz Topel Havaalanı’nı senelerdir aktif hale getiremedik. Sabiha Gökçen’e otobüs aldık diye seviniyoruz ama yanımızdaki havaalanını aktif hale getiremediğimiz için insanlar İstanbul’a gitmek zorunda kalıyor. Çöp sorunu 2014 yılından bu yana dolmakta olduğu sık sık açıklandı. Avrupa’nın çeşitli yerlerine heyetleri gönderip duruyoruz ama ortada somut bir çözüm noktası maalesef yok. Katı atıklar konusunda 7 yıldır maalesef atılmış somut bir adım yok.

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Kentimizde 10 binlerce gemi Körfezimizde dolaşmakta. Birkaç gemiye ceza vererek bu kirlilik önlenemez. Tersaneler nedeniyle denizlerdeki kirlilik devam ediyor. Depremler karşı somut projemiz var mı? Bu kentin yapı stoğunun yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm konusunda çok ciddi adımlar atmak zorundayız. Vatandaş adına yaptığınız çalışmalara her zaman destek oluyoruz. 2022 yılı bütçesinin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Performans programı ve bütçeye evet diyeceğimizi belirtmek istiyorum.

“ATIK KONUSUNDA 7 YILDIR ATILMIŞ ADIM YOK”

Kartepe teleferik hattı ile ilgili halen yılan hikayesine döndü. Deniz ulaşımını çok düşük seviyede kullanıyoruz. En büyük sanayi kentlerinin başında geliyor ilimiz. Cengiz Topel Havaalanı’nı senelerdir aktif hale getiremedik. Sabiha Gökçen’e otobüs aldık diye seviniyoruz ama yanımızdaki havaalanını aktif hale getiremediğimiz için insanlar İstanbul’a gitmek zorunda kalıyor. Çöp sorunu 2014 yılından bu yana dolmakta olduğu sık sık açıklandı. Avrupa’nın çeşitli yerlerine heyetleri gönderip duruyoruz ama ortada somut bir çözüm noktası maalesef yok. Katı atıklar konusunda 7 yıldır maalesef atılmış somut bir adım yok.

“HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Kentimizde 10 binlerce gemi Körfezimizde dolaşmakta. Birkaç gemiye ceza vererek bu kirlilik önlenemez. Tersaneler nedeniyle denizlerdeki kirlilik devam ediyor. Depremler karşı somut projemiz var mı? Bu kentin yapı stoğunun yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm konusunda çok ciddi adımlar atmak zorundayız. Vatandaş adına yaptığınız çalışmalara her zaman destek oluyoruz. 2022 yılı bütçesinin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Performans programı ve bütçeye evet diyeceğimizi belirtmek istiyorum.

“İSTİFAYA DAVET EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu her siyasi partinin liderleri var. Bakın hiçbir zaman burada meclis toplantılarında da özel hayatımızda da ben ve arkadaşlarımın hiçbir koşulda lideri hakkında çirkin, ağza alınmayacak küfürler duymamışsınızdır. Haddimize değildir. Seçilmiş meclis üyelerinin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Çok çirkin ithamlarda bulunan meclis üyesini özür dilemeye davet ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı tarafından istifaya davet edilmesini istiyoruz.

“HİZMETLE ESER SİYASETİ KOCAELİ’DE”

Taşdemir’in ardından konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Kocaeli’de böyle bir bütçe artışının olması çok sevindirici. Vergi gelirlerinin önemli miktarda arttığını gösteriyoruz. Bu büyümenin orta ve uzun vadedeki sonuçları toplumun bütün kesimlerine yansıyacaktır. Gider bütçesinde en önemli giderlerimiz ki belediyelerin hayali personel giderlerimiz. Yüzde 6.2 olduğunu görmek gerçekten çok sevindirici. Bütçenin yüzde 50’sinden fazlasının yatırıma gitmesi de çok güzel bir bütçe örneği. Borçlanma yapılmadan, özkaynak kullanarak yapması gerçekten güzel. Kocaeli halkına teşekkür ediyorum. Kocaeli halkı bize ve başkanımıza güvendi. Hizmetle eser siyaseti ortaya çıkıyor” dedi.

CHP’LİLER KAHKAHA ATTI

Özlü, sözlerinin devamında, “Basın yayın bütçesi hakkında Engin Bey konuştu. 6 milyarlık bütçenin tanıtımında en azından yapılan eser ve hizmetlerinin tanıtımı yapılıyor; algı siyaseti değil. Sosyal belediyeciliğin konusunda Cumhurbaşkanımız yaptı” sözleri üzerinde CHP’liler kahkaha attı. Özlü ise, “Bizden çok öğreneceğiniz belediyecilik çalışmaları var. Hızlıca öğrenmeniz için de katkı sağlarız” dedi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Her yağmur yağdığında oluşan selleri vb. konusunda kentimiz en az şeyi yaşayacak. İSU en büyük yatırımı Körfez’e yapıyor. Altyapı çalışmalarında hiçbir sıkıntı olmadan tamamlamak mümkün değil. Körfez halkı adına teşekkür ediyorum. Altyapı bittikten sonra üstyapı da bitmiş oluyor. 2023’ten sonra inşallah altyapı ve üstyapı konusunda sağlıklı bir ilçeye kavuşmuş olacağız” ifadelerinde bulundu. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Kocaeli’nin 5 marka arasında olması konusunda çalışmalar belli. Bu sezon içerisinde adlığımız mavi bayrağımız var. Seyrek Projesi bittiğinde belki oraya da mavi bayrak alacağız” dedi.

“TÜRKİYE’NİN HİÇ TARTIŞMASIZ EN BÜYÜK YATIRIM BÜTÇESİ”

Büyükakın ise şu ifadelerde bulundu; “Evet oyu vereceğini söylemesi çok kıymetli. Yapıcı eleştirileri için de teşekkür ediyorum. Her şeyden önce belediyelerin bütçesinin ne kadarının yatırımına ayrıldığını hesap ederken sermaye giderleri ve transferlerine bakılır. Böyle bakıldığında bizim toplan bütçemizin içindeki yatırım oranı 48,3’e kadar oluşuyor. Bütçenin yaklaşık yarısı, bu sene yapacağımız yatırım bir önceki yılın bütçesi kadar. Sürekli güçlenen bir belediye bütçesi, yapılan tasarrufla çok daha kullanılmasıyla diğer yandan da doğru yatırım kararlarının alınmasıyla sürekli güçlenen bir bütçe görüyorum. Çok güçlü bir yatırım bütçesi görüyorum. Toplam bütçeye belediyenin borçluluğuna kıyasladığımızda Türkiye'nin hiç tartışmasız en büyük yatırım bütçesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Kocaeli’nin geleceğine yapılan yatırım. Bu yatırım bütçesini günlük popülizmle harcamamanın da ayrı bir gururunu yaşıyorum.

“TOPLAM YOLCULUK 4 KAT ARTACAK”

Zor günlerden geçtik. Halen Pandeminin etkisinin kalktığı söylenemez ama bu dönemde geçtiğimiz yıl yaptığımız sosyal yardımlar 300 milyon TL’nin üzerine çıktı. Ayırmış olduğumuz 520 milyonluk bütçede de bu tür operasyonları yapmamamız ek bütçe konusunda olacak gibi duruyor. Geçen yıl özel şartların olduğu bir yıldı; yüzde 7’lik artış. 520 milyonluk ek ödenek ve gerektiğinde diğer kalemlerden harcanacak ödenek buna elverişli olacaktır. Ulaşım sorunlarının bir kısmında haklısınız ama ulaşım master planımızın göstergelerine göre 2035 yılına gelindiğinde bu kentteki toplam yolculuk 4 kat artacak. Yollarımızı ise 4 kat arttırma şansımız yok. Bu belediyeyi kimin yönettiğini vs. ayrı anlamak gerekiyor bunu. 15 yıl sonra 4 kat artacağı bir şehirde eğer yollarınızı 4 kat arttıramıyorsanız ki teknik olarak bu mümkün değil o zaman yapmanız gereken şey toplu taşımayı arttırmaya yönelik tedbir almaktır.

“METRO YAPACAKTI YAPMASIN DESİNLER”

Metro yapılmıyor cümlesi doğru olmuyor. Gebze’de şu anda devam ediyor. 2022’nin sonunda, 2023’ün başında Gebze ile OSB arası sürücüsüz bir metro sistemi olacak. Gebze-Körfez arasında metrodan hiç bahsedilmedi. Metro konusunda 1.2 milyar Euro civarında finansman da buldum. Ödememiz gereken faiz oranı yüzde 15’ler olarak görüldüğü için bu kentin geleceğini tamamen ipotek altına alırdı. Büyükşehir Belediyesi standart hizmetlerini bile yerine getiremez hale gelirdi. Böyle bir yatırımın altına imza atmak şehre ihanet olurdu. Doğru finansman bulursak yapacağız ancak şu anki dünya küresel durum açısından yapmış olma şansımız yok. Metro yapacaktı yapmasın desinler. Belediye kaynaklarıyla yapacağımı zaten söylemedim. Bu kentin ulaşım hizmetlerine ayrılması için 1 milyar 360 milyon liralık bütçe var.

“KANDIRA’YA, ALİKAHYA’YA YALAN SÖYLEMEDİK”

Depolama sıkıntısı için oradaki koku probleminden kurtulacağız. Alikahya’ya hiç yalan söylemedik, böyle anlattık. Kandıra’ya da bu şekilde anlattı. Çöp konusunda bir şey yapmıyoruz denmesini kabul etmiyorum. Çöpler toplanıyor bertaraf tesisine gidiyor. İZAYDAŞ’ın içinde enerji üretmek için inşaatı devam eden bir çalışmamız var, belediye olarak para harcamıyoruz. Bu firma başarısız olursa Kandıra’da bulunan F Tipi Cezaevi’nin orada biyokurutma tesisinin kurulumu ile ilgili çevre kurulu kararını aldıkça o bölgede hiçbir şekilde toprağa zararı olmayacak bir tesisin çalışması sürüyor. Depolama sıkıntısı için oradaki koku probleminden kurtulacağız. Alikahya’ya hiç yalan söylemedik, böyle anlattık. Kandıra’ya da bu şekilde anlattım. Bir belediye başkanın yapabileceklerinin hepsini yapıyorum, daha hızlı yapamadığım için üzülüyorum. Hani diyorlar ya Türkiye’nin en borçlu belediyesi. Evet, benim borçlarım değil ama ödemeye devam ediyorum” dedi.

“NE KADAR TAHRİK EDERSEN ET”

Taşdemir, “2024’te büyükşehri aldığımızda daha köklü, daha düzenli yöneteceğimize inanıyoruz. Sahada biz varız” dedi. Büyükakın, “Heyecanınızı anlıyorum. Saygıyla karşılıyorum. Böyle söylemeniz gerekir” şeklinde cevap verdi. Tramvay konusunda Büyükakın, “Buradan Derince’ye tramvay yapacağım diyenler bu kenti aldatır. 250 kişi filan alır bir seferde. 2 dakikanın altına tramvayı indirme şansı yoktur çünkü ışık sistemi çalışmaz. 30 tane tramvay 250 yolcu taşısa 7 bin 500 yolcu taşır. O yolculuğun Körfez’den tramvayla taşınacağı söylemek konuyu bilmemenin delilidir. Metro gerekir; onunla ilgili de kaynak gerekir” dedi. 2022 Mali Yılı Performans Programı oy birliğiyle kabul edildi. 6 milyon 500 milyon TL ödenek olan 2022 yılı mali yılı bütçesi mecliste oylandı. Madde, oy birliğiyle kabul edildi. İlçe belediyelerinin bütçesi ise mecliste görüşülerek kabul edildi.

İŞTE BÜYÜKŞEHRİN KALEM KALEM BÜTÇESİ

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı: 1 Milyar 186 Milyon 538 bin TL

Fen İşleri Daire Başkanlığı: 891 Milyon TL

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı: 866 Milyon 321 bin TL

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: 750 Milyon TL

Ulaşım Daire Başkanlığı: 700 Milyon TL

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı: 524 Milyon 443 bin TL

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı: 300 Milyon TL

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı: 230 Milyon TL

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı: 200 Milyon TL

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı: 200 Milyon TL

İtfaiye Daire Başkanlığı: 125 Milyon TL

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı: 115 Milyon TL

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı: 100 Milyon TL

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı: 95 Milyon TL

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı: 47 Milyon 687 bin TL

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı: 41 Milyon 532 bin TL

Zabıta Daire Başkanlığı: 37 Milyon 358 bin TL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: 36 Milyon 210 bin TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı: 15 Milyon 170 bin TL

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı: 11 Milyon 344 bin TL

Yazı İşleri ve Kararlar: 8 Milyon 269 bin TL

Hukuk Müşavirliği: 7 Milyon 571 bin TL

Özel Kalem Müdürlüğü 7 Milyon 14 bin TL

Teftiş Kurulu: 3 Milyon 139 bin TL