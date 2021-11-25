Kültür Okulları öğretmenler gününü kutladı

24 Kasım Öğretmenler günü okulumuzda coşkulu bir şekilde kutlandı. İlkokul Müdürümüz Nevzat BAYRAM’ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasından sonra, ilkokul öğrencilerimizin hazırladıkları tiyatro, drama, oratoryo gösterileri göz kamaştırdı. Öğretmenlerimizle ilgili öğrencilerimizin hazırlamış olduğu slayt büyük alkış aldı. Öğrencilerimizi izlemeye gelen velilerimiz ise zaman zaman göz yaşlarını tutamadılar. Gösteri öğrencilerimizin koro ekibinden oluşan şarkılarla, eğlenceli şekilde sona erdi.

TÜM KADRO MUHTEŞEM GECEDE BULUŞTU

İlimizde 19 yıldır eğitim hayatına devam eden ve başarılarına her yıl bir yenisini ekleyen Kültür Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Luxor Garden Hotel’de gerçekleştirilen muhteşem bir yemekle kutladı. Başiskele Karşıyaka Mahallesinde bulunan Kültür Okulları ve İzmit’te bulunan Kültür Kursu öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi.Bu muhteşem geceye Kültür Eğitim Kurumları Yöneticileri, İdarecileri ve Çok Sayıda öğretmen katıldı.Öğretmenlerinde sahneye çıkıp şarkılar söylediği gecede öğretmenler gününe özel yapılan pasta kesildi. Geceye katılan öğretmen ve idareciler müzik eşliğinde gece boyunca eğlendi.

DEĞERİ ÖLÇÜLEMEYECEK BİR MESLEK

Düzenlenen gecede öğretmenler gününü kutlayan Kültür Eğitim Kurumları Genel Müdürü İsmail AYDEMİR; “Her daim çocuklarımızın üzerine titreyen; ailesine, milletine, vatanına faydalı birer fert olarak yetiştirmek için fedakârca çalışarak onları geleceğe hazırlayan siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenlik mesleği değeri ölçülemeyecek bir meslektir. Kültür Eğitim Kurumları olarak siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde ahlaklı ve başarılı nesiller yetiştiriyoruz. Her yıl başarılı sonuçlar alarak bunu tescilliyoruz. Bu organizasyonda sizlerle olmaktan mutluluk duyuyor ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum.”