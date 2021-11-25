Kocaeli Büyükeşehir Belediye Meclisinde, CHP grup başkanvekili Engin Taşdemir’in çöp depolama sorunu için hiçbir şey yapılmıyor sözlerine cevap vererek: “Çöp konusunda bir şey yapmıyoruz denmesini kabul etmiyorum. Çöpler toplanıyor bertaraf tesisine gidiyor. İZAYDAŞ’ın içinde enerji üretmek için inşaatı devam eden bir çalışmamız var, belediye olarak para harcamıyoruz. Bu firma başarısız olursa Kandıra’da bulunan F Tipi Cezaevi’nin orada biyokurutma tesisinin kurulumu ile iglili çevre kurulu kararını aldıkç o bölgede hiçbir şekilde toprağa zararı olmayacak bir tesisin çalışması sürüyor. Depolama sıkıntısı için oradaki koku probleminden kurtulacağız. Alikahya’ya hiç yalan söylemedik, böyle anlattık. Kandıra’ya da bu şekilde anlattım. Bir belediye başkanın yapabileceklerinin hepsini yapıyorum, daha hızlı yapamadığım için üzülüyorum.
25 Kas 2021 - 16:18- Gündem Güncelleme: 25 Kas 2021 - 16:20
Büyükakın’dan çöp çıkışı: “Ne Alikahya’ya ne de Kandıra’ya yalan söylemedim”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çöp tesisinin dolması ile ilgili olarak projelerimiz devam ediyor derken: “Depolama sıkıntısı için oradaki koku probleminden kurtulacağız. Alikahya’ya hiç yalan söylemedik, böyle anlattık. Kandıra’ya da bu şekilde anlattım.” İfadelerini kullandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.