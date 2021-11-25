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25 Kas 2021 - 16:18- Gündem G: 25 Kas 2021 - 16:20

Büyükakın’dan çöp çıkışı: “Ne Alikahya’ya ne de Kandıra’ya yalan söylemedim”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çöp tesisinin dolması ile ilgili olarak projelerimiz devam ediyor derken: “Depolama sıkıntısı için oradaki koku probleminden kurtulacağız. Alikahya’ya hiç yalan söylemedik, böyle anlattık. Kandıra’ya da bu şekilde anlattım.” İfadelerini kullandı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükakın’dan çöp çıkışı: “Ne Alikahya’ya ne de Kandıra’ya yalan söylemedim” mask

Kocaeli Büyükeşehir Belediye Meclisinde, CHP grup başkanvekili Engin Taşdemir’in çöp depolama sorunu için hiçbir şey yapılmıyor sözlerine cevap vererek: “Çöp konusunda bir şey yapmıyoruz denmesini kabul etmiyorum. Çöpler toplanıyor bertaraf tesisine gidiyor. İZAYDAŞ’ın içinde enerji üretmek için inşaatı devam eden bir çalışmamız var, belediye olarak para harcamıyoruz. Bu firma başarısız olursa Kandıra’da bulunan F Tipi Cezaevi’nin orada biyokurutma tesisinin kurulumu ile iglili çevre kurulu kararını aldıkç o bölgede hiçbir şekilde toprağa zararı olmayacak bir tesisin çalışması sürüyor. Depolama sıkıntısı için oradaki koku probleminden kurtulacağız. Alikahya’ya hiç yalan söylemedik, böyle anlattık. Kandıra’ya da bu şekilde anlattım. Bir belediye başkanın yapabileceklerinin hepsini yapıyorum, daha hızlı yapamadığım için üzülüyorum.
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25 Kas 2021 - 16:18 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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