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25 Kas 2021 - 16:19- Gündem G: 25 Kas 2021 - 16:21

Büyükakın: Metro yapacaktı yapmasın desinler

Büyükşehir Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumunda Büyükakın, “Doğru finansman bulursak yapacağız ancak şu anki dünya küresel durum açısından yapmış olma şansımız yok. Metro yapacaktı yapmasın desinler” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükakın: Metro yapacaktı yapmasın desinler mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı tahmini bütçesi Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşüldü. 34 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında bütçe de görüşüldü. Bütçede, geçtiğimiz yıl 3 milyar 400 milyon lira olarak tahmin edilen ve bütçe artırımı ile 4 milyar 300 milyon olarak gerçekleşen Büyükşehir bütçesi bu yıl yüzde 54,76 artarak 6 milyar 500 milyona olarak tahmin edildi.

“METRO YAPACAKTI YAPMASIN DESİNLER”

Metro yapılmıyor cümlesi doğru olmuyor. Gebze’de şu anda devam ediyor. 2022’nin sonunda, 2023’ün başında Gebze ile OSB arası sürücüsüz bir metro sistemi olacak. Gebze-Körfez arasında metrodan hiç bahsedilmedi. Metro konusunda 1.2 milyar Euro civarında finansman da buldum. Ödememiz gereken faiz oranı yüzde 15’ler olarak görüldüğü için bu kentin geleceğini tamamen ipotek altına alırdı. Büyükşehir Belediyesi standart hizmetlerini bile yerine getiremez hale gelirdi. Böyle bir yatırımın altına imza atmak şehre ihanet olurdu. Doğru finansman bulursak yapacağız ancak şu anki dünya küresel durum açısından yapmış olma şansımız yok. Metro yapacaktı yapmasın desinler. Belediye kaynaklarıyla yapacağımı zaten söylemedim. Bu kentin ulaşım hizmetlerine ayrılması için 1 milyar 360 milyon liralık bütçe var.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Kas 2021 - 16:19 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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