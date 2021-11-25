KOTO’dan öğretmenlerine özel kutlama

24 Kasım Öğretmenler Günü, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de bir başka gurur ve heyecanla kutlandı. Bugüne özel ziyaret programı gerçekleştiren KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat ve Meclis Üyesi Muhammet Ertürk, derslere konuk olarak, kutlamaya öğrencileri de dahil etti.

YILMAZ: GELECEK SİZİN ESERİNİZ

KOTO olarak sadece 1 gün değil, yılın her günü öğretmenlerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, “Biliyoruz ki; gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Bu sebeple kutlamaya gençleri de dahil ederek hep beraber bu özel gününüzde yanınızda olmak istedik. Yılın tüm günlerinde olduğu gibi KOTO olarak her zaman yanınızda olmayı, size güvenmeyi sürdüreceğiz” dedi. KOTO, bu özel gün anısına okul müdürü Coşkun Cebeci başta olmak üzere tüm öğretmenlere hediye takdim etti.