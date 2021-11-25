KTO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Oda faaliyetleri sunumu Başkan Yardımcısı Mustafa Gülçan tarafından yapıldı. Gülçan, yakınlarını kaybeden Oda meclis ve komite üyelerine taziye dileklerini ilettikten sonra 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Güncel gümrük ve ihracat verilerini meclis üyeleriyle paylaşan Başkan, mevcut ekonomik duruma yönelik “İstikrarla şekillenen ticari faaliyet sistemlerinin yapı taşı olan rekabet ve fiyat istikrarının düzensizliği; ticaretteki denge unsurunu derinden etkilemektedir. Ürün hizmet ve ham madde fiyatlandırmalarını öngörebilmek için döviz kuru, enflasyon ve faiz oranlarının daha sabit bir dengeye hızla kavuşturulmasını en büyük temennimizdir.” dedi.

"KOMİTE SUNUMLARINDA OTOMOTİV MESLEK GRUBU SÖZ ALDI"

Meclis toplantısının komite sunumları maddesinde, 4.Komite adına Erdal Yavuz söz alarak, KOTO ile yapılan müşterek komite toplantısı ve sektörel sorunlar hakkında bilgi verdi. Yavuz “Tüm sektörlerin diğer Odalarla müşterek komite toplantıları gerçekleştirmesini öneriyorum, güncel ortak sorunları istişare ederek müşterek bir yol haritası oluşturarak, çözüm önerilerimizi aynı dilden ifade ederek yol alabiliriz.” dedi.

"ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM"

Körfez Ticaret Odası komite ve meclis üyeleri iş birliği ile üye ziyaretlerine yıl boyunca devam etmişti. Üye ziyaretleri yıl biterken hız kazandı. Başkan Vekili Gülçan “Pandemi sürecinin başlaması ile sekteye uğrayan ziyaretlerimize komite üyelerimiz ile birlikte hız vermeye başlayarak üyelerimizin sorunlarını, Oda hizmetlerimizi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kapsamda bizlere destek veren ziyaretler gerçekleştiren tüm komite üyelerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

"KÖRFEZ KADIN GİRİŞİMCİLER İCRA KURULUNA TEŞEKKÜR"

Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu organizasyonuyla, Körfez Ticaret Odası kadın üyeleri, kartvizit paylaşımı etkinliğinde bir araya gelmişti. Kadın üyelerin yoğun katılım gösterdiği programda tüm katılımcılar söz alarak kendilerini ve firmalarını tanıtmış, Körfez Kadın Girişimciler İcra Kurulu faaliyetleri sunumu ve Oda üyelik avantajları bilgilendirmesi yapılmıştı. Başkan Yardımcısı Mustafa Gülçan “Yaptıkları çalışmalar ile sadece odamızda değil ilçemizde ve ilimizde de ses getiren kadın girişimciler kurulumuza da aksatmadan yaptıkları toplantılar başta olmak üzere tüm çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyorum.” sözleri ile memnuniyetini ifade etti.

"ÜYE TANITIMLARINDA 2 FİRMA YER ALDI"

KTO meclis toplantılarında her ay yer bulan üye tanıtımı maddesinde iki firma söz aldı. Elif Ece Kimya Kozmetik firması adına söz alan Ömer Şahin “Cosmeticar” markası ile ürettikleri araç temizlik ve bakım ürünlerini tanıttı. Firma tanıtımlarında ikinci sırada Gonca Berktay Akademi firması adına söz alan Gonca Berktay ise eğitim, danışmanlık alanında yaptıkları kurumsal çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Meclis toplantısı Aralık ayı toplantı tarihinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.