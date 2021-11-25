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25 Kas 2021 - 16:40- Yaşam G: 25 Kas 2021 - 16:42

Karamel her yerde aranıyor
Karamel her yerde aranıyor mask

4 yaşındaki Amerikan Cooker cinsi erkek köpek Karamel, 21 Kasım Pazar günü Körfez ilçe Yeniyalı mahallesinde kayboldu. Gören ve haberi olanların 0542 313 00 95 numaralı telefona bilgi verebilir.

25 Kas 2021 - 16:40 - Yaşam

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Karamel her yerde aranıyor
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