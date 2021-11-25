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25 Kas 2021 - 17:02- Eğitim G: 25 Kas 2021 - 17:05

Şehit ailesinden Körfezim’e duygulandıran ziyaret

Şehit Komando Er Emre Kaan Arlı’nın ailesi öğretmenler günü için Körfezim Eğitim Kurumları’nı ziyaret ederek, okul idarecileri ve öğretmenlerini duyg...
Şehit ailesinden Körfezim’e duygulandıran ziyaret mask
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Şehit Komando Er Emre Kaan Arlı’nın ailesi öğretmenler günü için Körfezim Eğitim Kurumları’nı ziyaret ederek, okul idarecileri ve öğretmenlerini duygulandırdılar. Körfezim Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ve Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan Keskin’in şehit ailelerine yaklaşımları, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetişmesine olan katkıları sebebi ile kutlayan Emine ve Şaban Arlı çifti, öğretmenler günü ile ilgili olarak hazırlatmış oldukları teşekkür plaketlerini ve kitap hediyelerini kendilerine sundular. Körfezim Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, bu ziyaretin çok değerli olduğunu ve şehidimizin anısının gönüllerde yaşatılmaya devam edeceğini belirtirken, aynı zamanda velileri olan aileye nazik ziyaretleri ve hediyeleri için çok teşekkürlerini iletti.
# eğitim

25 Kas 2021 - 17:02 - Eğitim

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