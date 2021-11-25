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25 Kas 2021 - 17:17- Gündem G: 25 Kas 2021 - 17:18

Servisçiler de zam talebine ‘ZAM’ yaptı

Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, fabrika ve okul servisleriyle ilgili olarak ek zam talebinde bulunmak için UKOME’ye dilekçe verdi. Taşçı, “Bu şartlarda taşımacılık yapmamıza imkân yok” dedi

Servisçiler de zam talebine ‘ZAM’ yaptı mask

Akaryakıta peş peşe gelen yüklü zamların ardından taşımacılık işi yapan esnaf, “Yandım Allah” dedi. Her gün akaryakıta gelen zamların ardından yüreği sızlayan esnaf, “Bu işin altından kalkamayız” diyor. Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, “Durum fena. Bu işin altından bu rakamlarla kalkamayız. Yüzde 25’lik bir zam talebinde bulunmuştuk, bize yüzde 15 zam yaptılar. O zammın ardından motorine yüzde 50 kadar zam geldi. Lastiği, çalışanı derken adeta bir çıkmazın içerisine girdik. UKOME’ye bir dilekçe yazarak yeni zam talebinde bulunacağımı bildirdim. En az yüzde 15 daha alabilirsek bu dönemi en azından kapatabiliriz. Öteki türlü esnafımız taşıma işini bırakmayı düşünüyor” dedi.

25 Kas 2021 - 17:17 - Gündem

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