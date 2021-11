DİSK hayat pahalılığı için meydanlarda

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler bugün akşam saatlerinde İzmit Sabri Yalım parkında bir araya gelerek hayat pahalılığına dikkat çekti. Ekonomik sorunlara değinilen açıklamada işçinin ve ülkenin satılık olmadığı vurgusu yapıldı. DİSK Kocaeli Bölge Temsilciliği Bölge Temsilcisi Vedat Küçük tarafından yapılan açıklamada hükümetin TL’yi değersizleştirme politikasından bir an önce vazgeçmesi gerektiği ifade edildi.

“ÇALIŞIYORUZ AMA GEÇİNEMİYORUZ”

Artık yeter, geçinmek istiyoruz diyerek açıklamasına başlayan Vedat Küçük, “İşsizlik, pahalılık, zamlar, faturalar belimizi büküyor. Biz çalışıyoruz, biz ama geçinemiyoruz. Borçla yaşamaya çalışıyoruz. Patronlardan çok vergi veriyoruz. İş yeri işyeri, meydan meydan anlatıyoruz. Milyonlarca işçi adına, emekçi adına, emekli adına geçinemeyenler barınamayanlar adına haykırıyoruz. Ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükünü biz taşıyoruz. Her sabah yeni zamlara uyanıyor, her gün yoksullaşıyoruz. Üstüne üstlük son günlerde dövizin hızla artışıyla ekmek aslanın ağzından midesine indi. Ülkeyi yönetenler dövizden size ne diyorlar. Bizim aklımızla dalga geçmeyin. Biz Türk Lirası kazanıyoruz döviz kuru arttıkça iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Türk Lirası değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜLKE DAHA YOKSUZ VE BAĞIMLI HALE GELİYOR”

Ayrıcalıklı 3-5 müteahhit grubu olmadıklarını ifade eden Vedat Küçük, “Döviz geliri garantili ihaleleri biz almadık. Evet döviz yükseldik onlar kazanıyor. Ülkenin kaynaklarını ucuza kapatmaya gelen petrol prensleri kazanıyor. Peki kim kaybediyor, Türk Lirası değer kaybettikçe, biz kaybediyoruz. Emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor. Ülkeyi yönetenler Türk Lirasının değer kaybetmesi ile övünüp buna "kurtuluş savaşı” diyorlar. Oysa paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul ve daha bağımlı hale geliyor. Türkiye Avrupa'nın en düşük asgari ücretinde Arnavutluk ile yarışıyor. "Türk Lirası değer kaybedince ücretler azalacak, rekabet gücümüz artacak, yabancı sermaye Türkiye'ye akacak" diyorlar. Yok öyle yağma. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Uluslararası pazarlarda kelepire satılığa çıkarılacak şahsa ait bir mal değildir” dedi.

“TEZGAH AÇANLARA DİRECEĞİZ”

Küçük açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Yabancı sermaye için petrol prensleri ve kralları için "kelepir emek kelepir memleket" diye tezgah açanlara direneceğiz. TL ucuzlasın, emek ucuzlasın, memleketin taşı toprağı ucuzlasın tezgahını bozacağız. Bugün ülkemize, emeğimize sahip çıkmak yurtseverliğin gereğidir. TL’nin ve emeğin değersizleştirilmesi politikasından derhal vazgeçilmelidir. TL'nin değersizleşmesi nedeniyle yaşanan tüm kayıplar asgari ücret artışıyla telafi edilmeli, bu artışta işçiler büyümeden de pay almalıdır. Asgari ücretin ve tüm ücretlerin asgari ücret tutarı kadar bölümünde vergi ve kesintiler kaldırılarak tüm ücretlere bin lira iyileştirme yapılmalıdır.

“KARA KIŞI İŞÇİ İŞÇİ BAHARINA ÇEVİRECEĞİZ”

İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanımı önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırılmalıdır. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Yoksulluğa emeğimizin ucuzlatılmasına teslim olmayacağız. Kara kışı işçi işçi baharına çevireceğiz. Üretimden gelen gücün kullanımı da dahil olmak üzere demokratik her türlü yöntemle direneceğiz. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Emeğimizi ve memleketimizi savunmak için omuz omuza. Demokrasinin, hukukun, adaletin egemen olduğu Emeğin Türkiyesi için omuz omuza. İnadına sendika, inadına DİSK"