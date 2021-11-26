Reklamı Kapat
26 Kas 2021 - 09:12- Spor G: 26 Kas 2021 - 09:13

Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü

Ankara’da düzenlenen şampiyonada Kağıtsporlu halterciler kürsüde yer aldı

Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı haltercileri Ankara Kahraman Kazan Belediyesinin düzenlediği Belediyeler arası Halter Şampiyonasında mücadele etti.

130 SPORCU MÜCADELE ETTİ

14 kulüpten 80 erkek ve 50 kadın sporcu olmak üzere toplam 130 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Mavi Beyazlı başarılı halterciler 3 madalya ile döndü.

NAİM SÜLEYMANOĞLU ANISINA

Ankara’nın Kahraman Kazan Belediyesi tarafından düzenlenen Şampiyona Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu anısına gerçekleştirildi.

3 GÜMÜŞ MADALYA ALDILAR

2 gün süren şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları da törenle verildi. Büyükşehir Kağıtspor’un sporcularından 45 kg büyükler kategorisinde mücadele eden Ceren Akarsu, 71 kg büyükler kategorisinde Ceren Aybüke Demiral ve 89 kg büyükler kategorisinde Mert Özgür Altun, gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükakın: Metro yapacaktı yapmasın desinler mask
Büyükakın: Metro yapacaktı yapmasın desinler
Büyükakın’dan çöp çıkışı: “Ne Alikahya’ya ne de Kandıra’ya yalan söylemedim” mask
Büyükakın’dan çöp çıkışı: “Ne Alikahya’ya ne de Kandıra’ya yalan söylemedim”
Kağıtspor Karatede Dünya Şampiyonu mask
Kağıtspor Karatede Dünya Şampiyonu
Kuruçeşme tramvay hattı tam yol ilerliyor mask
Kuruçeşme tramvay hattı tam yol ilerliyor
Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı mask
Dilovası Tepecik Köyü’nde yol konforu arttırıldı
‘’İyi Dersler Hayat’’ adlı oyunu öğretmenler sahneledi mask
‘’İyi Dersler Hayat’’ adlı oyunu öğretmenler sahneledi
Yürüyüş Yolu’na Hereke kilim motifi   mask
Yürüyüş Yolu’na Hereke kilim motifi  
Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor mask
Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor
KO-MEK ile nokta nokta büyüyen eserler mask
KO-MEK ile nokta nokta büyüyen eserler
Büyükşehirle ‘Hayata Tutun’dular   mask
Büyükşehirle ‘Hayata Tutun’dular  

26 Kas 2021 - 09:12 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.242.378 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gençlerbirliği-Bursa (20.00/BeInsports Max1) mask
Gençlerbirliği-Bursa (20.00/BeInsports Max1)
Bu maç diğerlerinden çok daha önemli mask
Bu maç diğerlerinden çok daha önemli
İhsaniye-Bağdat maçının stadı değişti mask
İhsaniye-Bağdat maçının stadı değişti
Menemen’i bekliyoruz mask
Menemen’i bekliyoruz
Dilovası ve Darıca Martı iyi iş çıkardı mask
Dilovası ve Darıca Martı iyi iş çıkardı
Öğretmenlerde Uluğbey şampiyon mask
Öğretmenlerde Uluğbey şampiyon
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL