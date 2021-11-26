Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı haltercileri Ankara Kahraman Kazan Belediyesinin düzenlediği Belediyeler arası Halter Şampiyonasında mücadele etti.

130 SPORCU MÜCADELE ETTİ

14 kulüpten 80 erkek ve 50 kadın sporcu olmak üzere toplam 130 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Mavi Beyazlı başarılı halterciler 3 madalya ile döndü.

NAİM SÜLEYMANOĞLU ANISINA

Ankara’nın Kahraman Kazan Belediyesi tarafından düzenlenen Şampiyona Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu anısına gerçekleştirildi.

3 GÜMÜŞ MADALYA ALDILAR

2 gün süren şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları da törenle verildi. Büyükşehir Kağıtspor’un sporcularından 45 kg büyükler kategorisinde mücadele eden Ceren Akarsu, 71 kg büyükler kategorisinde Ceren Aybüke Demiral ve 89 kg büyükler kategorisinde Mert Özgür Altun, gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı.