Kartepe'nin Köseköy Mahallesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliyesi yapmak için ekipler çalışmaya devam ediyor.
26 Kas 2021 - 09:18- Asayiş Güncelleme: 26 Kas 2021 - 09:21
Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.