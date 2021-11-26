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26 Kas 2021 - 09:18- Asayiş G: 26 Kas 2021 - 09:21

Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın mask

Kartepe'nin Köseköy Mahallesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliyesi yapmak için ekipler çalışmaya devam ediyor.
# Kartepe

26 Kas 2021 - 09:18 - Asayiş

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