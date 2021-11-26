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26 Kas 2021 - 09:49- Asayiş G: 26 Kas 2021 - 09:51

Sedat Dursun hayatını kaybetti

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun’un oğlu Sedat Dursun (32) hayatını kaybetti.

Sedat Dursun hayatını kaybetti mask

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Başkanı Tekin Dursun’un oğlu, 2 çocuk babası Sedat Dursun (32) üç ay önce koronavirüse yakalanmıştı. Virüsün vücudunda yarattığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Dursun hayatını kaybetti. Dursun’un cenazesi bugün Dilovası Diliskelesi Mahallesi Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Diliskelesi mezarlığına defnedilecek.
# Dilovası, çocuk

26 Kas 2021 - 09:49 - Asayiş

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