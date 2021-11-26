Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Başkanı Tekin Dursun’un oğlu, 2 çocuk babası Sedat Dursun (32) üç ay önce koronavirüse yakalanmıştı. Virüsün vücudunda yarattığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Dursun hayatını kaybetti. Dursun’un cenazesi bugün Dilovası Diliskelesi Mahallesi Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Diliskelesi mezarlığına defnedilecek.
26 Kas 2021 - 09:49- Asayiş Güncelleme: 26 Kas 2021 - 09:51
Sedat Dursun hayatını kaybetti
Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun’un oğlu Sedat Dursun (32) hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.