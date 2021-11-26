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26 Kas 2021 - 10:06- Gündem G: 26 Kas 2021 - 10:07

İzmit kent mezarlığında istinat duvarı çalışması  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kent Mezarlığı’na yeni istinat duvarı inşa ediyor  

İzmit kent mezarlığında istinat duvarı çalışması   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yürütüldüğü İzmit Kent Mezarlığı’na yeni istinat duvarı yapıyor. Cenaze hizmetlerini Kent Mezarlığı’ndaki modern binasında gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da buradaki bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda burada oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlemlerini alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde bulunan Kent Mezarlığı’na yeni istinat duvarı inşa ediyor. Yol kenarlarında oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı yapımına başlayan ekipler, yoğun ve titiz bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

 

150 METRE UZUNLUĞUNDA

Hem mezarların zarar görmemesi hem de yol kenarlarında oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı yapımı çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kapsamda uzunluğu 150 metre, yüksekliği ise 4 metre olacak şekilde istinat duvarı inşa edecek. Çalışmalar tamamlandığında yeni istinat duvarı, Kent Mezarlığı’nı daha da güvenli hale getirecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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26 Kas 2021 - 10:06 - Gündem

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