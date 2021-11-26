Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Akşener, Millet İttifakı’na yeni partilerin katılması yönündeki tartışmalara ilişkin “2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hakkında, “Dürüst buluyoruz biz kendisini” diyen Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati’nin paylaşımlarına işaret ederek, “Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından önemli satır başları:

* Denge denetleme mekanizması ortadan kalktı. Her şey Erdoğan’ın tercihleri. Şimdi kuyrukları gösterdiniz. Saray ayrı bir dünyadır. Sizi vatandaştan koparır.

* Ayrı paralel bir dünya yaratır. Her türlü zammı pompaya yansıtmak durumunda olan bir program var. Biz Çin’i örnek alarak yola çıktık şimdi Bangladeş’e doğru ilerliyoruz.

* Dünyaya diyorlar ki ‘bizde ucuz iş gücü var.’ Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok adalet yok. Ucuz iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için.

“AÇIKLAYIN DIŞ GÜÇLERİ, KİM BİLELİM”

* Petrol zammına o kadar şaşırdım ki Kurtuluş Savaşı yaptı! Dış güçler diyorlar, açıklayın dış güçler kim bilelim.

ENFLASYON TEPKİSİ…

* Enflasyon insanları fakirleştirir. 4 sınıf diye bir kavramımız var. Buraya şu kadar ekmelisiniz diyorsunuz. Tarım insan artık dünyada bir milli güvenlik meselesidir.

* Çiftçileri tarımdan çıkarak bir sistemden bahsediyoruz. Teşvik etmek için sigortasını biz yapacağız.

* Atatürk Orman Çiftliği’ni talan ettiler biz orada bir sistem kurarak tarımı kalkındıracağız.

* Yazılım mühendisleri şu an yurt dışına çıkıyor, o kadar üzülüyorum ki. Bizim beyinlerimiz ortadan kalkıyor.

* Savunma Sanayi’de onlar olmasa ne yapacak bu ülke. Bunları önlemenin yolu yandaş kayırmayı ortadan kaldırmaktan, demokrasiden, adaletten, liyakatten geçiyor.

“SATIŞ DURDU”

* Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz ısrarlı bir biçimde. Anadolu’yu geziyoruz soru soruyoruz cevap vermeye çalışıyoruz.

* Ziyaretlerde ben herhangi bir partiyi yermiyorum. Propaganda yapmıyorum. Gelip kulağıma ‘abla şunlar var, dile getirir misiniz’ diyorlar.

* İnsanlar çok fakirleşti. Çocuklarda vitaminsizlikten bodurluk başladı. Ben de bunları yapıyorum.

* 23 ayın sonucunda insanlar dertlerini anlatmaya başlıyor. Ben vakitsizlikten vatandaşın kürsüsü deyip Meclis’e getirdim. Girdilerde teşvik yapacaksınız. Nakit yardımının yapılması gerekiyor.

* Millet İttifakı’nın sistemini Cumhur İttifakı kabul edip ona göre sorular soruyorlar. Bizim farklı çözümlerimiz var. Bizim rekabetli ama birbirimize saygılı olduğumuz bir ittifakımız var.

YENİ PARTİ AÇIKLAMASI…

* 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak. DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum.

* Ama ittifaka katılmayı düşünürler mi bilemem. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor.

“SEN NELER KÂDİRMİŞSİN EY SEDAT PEKER”



*Şimdi programa katıldığımda dedim ki biz coğrafyamızı ‘ekonomik bir coğrafya’ olarak adlandırıyoruz. 7 trilyon dolar. 21 trilyon dolarlık bir alandan bahsediyoruz.Dış politikayı akıllıca yönetmeliyiz.

*İtiraz etmek doğru değil ama Erdoğan’ın her adımı için ‘dış güçler’e sesleniyor.

*İktidara yakın atılan manşetler var ‘şerefsizler’ diye. Bu şekilde rezil rüsva olursunuz.

*Anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması lazım. Sen nelere kâdirmişsin ey Sedat Peker. O kadar önemli şeyler söyledi ki bir savcıda çıkıp soruşturma açmadı.

* Bir vatandaşımız ‘yargının Tarafsız, bağımsız, korkusuz olmasını sağlayacak mısınız’ demişti.

* O kadar iddialar var ama yargıda hareket yok.