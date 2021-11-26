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26 Kas 2021 - 10:36- Gündem G: 26 Kas 2021 - 10:37

Büyükşehir 800 adet tabut alacak

Büyükşehir Belediyesi 800 adet tabut, 13 bin takım kereste mezar tahtası ve 13 bin takım kereste baş gönderisi almak için ihaleye çıkıyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükşehir 800 adet tabut alacak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak amacıyla 2022 yılı tabut, mezar tahtası ve baş gönderi alım işi ihalesine çıkıyor. İhale kapsamında 800 adet tabut, 13 bin takım kereste mezar tahtası ve 13 bin takım kereste baş gönderisi alınacak. İhale, 23 Aralık 2021 tarihinde saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

MEZAR TAHTASI VE BAŞ GÖNDERİ SAYISI ARTTI

2021 yılı için 400 adet tabut, 10 bin takım mezar tahtası ve 10 bin takım baş gönderi alan Büyükşehir, 2020 yılı için 530 tabut, 8 bin takım mezar tahtası ve 8 bin takım baş gönderi almıştı. 2019 yılı için ise 845 tabut, 6 bin takım mezar tahtası ve 6 bin takım baş gönderi satın alınmıştı. 2019 yılındaki ve 2020 yılındaki ihaleyi Ateş Kereste Orman Ürünleri Şirketi alırken 2021 yılı için yapılan ihaleyi İzmitli esnaf Fatma Küçük aldı.

300 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM

İhale şartnamesinde tabutlar ile ilgili, “Tabutların dış görünümü estetik olacaktır. Yüzeyler çok iyi zımparalanmış olacak, el ile temasta pürüzlü yüzey hissedilmeyecektir. Tabut altındaki vidalar yüzeyde görünmeyecektir” şartı dikkat çekerken sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 10 gün içerisinde işe başlanacağı belirtildi. Söz konusu alım ise 300 gün içerisinde teslim edilecek.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

26 Kas 2021 - 10:36 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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