Kocaeli’de HDP’lilere operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sabaha karşı HDP İl Yöneticileri ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa konuyla ilgili, “Maalesef doğru. Bizim kongre süreçlerimize herhalde tahammül edemediler. Gerekçe henüz net değil. Özellikle batı ilçelerindeki başkanlarımız gözaltına alındı. Bunun kabul edilmez olduğunu her zaman olduğu gibi söylüyoruz. Bu sayı artabilir; şu anda bilmiyoruz. Haksız, hukuksuz bir durum” dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, “Demokratik siyaseti yıldıramazsınız, hukuka dönün, vatandaşları hukuksuzlukla yollarından vazgeçiremezsiniz” ifadelerine yer verdi.