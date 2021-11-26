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26 Kas 2021 - 11:19- Asayiş G: 26 Kas 2021 - 11:20

Kocaeli’de HDP’lilere operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli’de sabaha karşı yapılan operasyonda aralarında İl Yöneticileri ve ilçe başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli’de HDP’lilere operasyon: 8 gözaltı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sabaha karşı HDP İl Yöneticileri ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa konuyla ilgili, “Maalesef doğru. Bizim kongre süreçlerimize herhalde tahammül edemediler. Gerekçe henüz net değil. Özellikle batı ilçelerindeki başkanlarımız gözaltına alındı. Bunun kabul edilmez olduğunu her zaman olduğu gibi söylüyoruz. Bu sayı artabilir; şu anda bilmiyoruz. Haksız, hukuksuz bir durum” dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, “Demokratik siyaseti yıldıramazsınız, hukuka dönün, vatandaşları hukuksuzlukla yollarından vazgeçiremezsiniz” ifadelerine yer verdi.

26 Kas 2021 - 11:19 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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