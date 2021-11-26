Özmural: Su için bir de elektrik faturası ödetmeyin

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural içme suyu su basınçları hakkında soru önergesi verdi. Ünal Özmural ayrıca Kartepe bölgesindeki yüksek su basınçlarına ilişkin de soru önergesini meclise sundu. Özmural önergesinde, “8 Mayıs 2014’de Resmi Gazetede yayınlanan içme suyu temin ve dağıtım sistemindeki su kayıpları kontrol yönetmeliğinin 7. Maddesi F bendinde ‘’Sistemde basınç yönetiminin yapılması kritik noktalarda sürekli basınç ölçülmesi, topografik yapının uygun olduğu yerlerde en yüksek 80 mss – 60 mss düzeyine indirilmesi bu kapsamda gerekli yerlere basınç düşürücü konulması, düzenleyici vana ve bağlantı hatlarının tahsis edilmesi sağlanır’’ denmektedir.



DEPO TEMİZLİKLERİ DAHİL DEĞİL

Oysa ki; Kocaeli genelinde 80-60 mms olması öngörülen basınçlar su kaçaklarını azaltmak bahanesiyle 35-40 mms değerlerine indirilmiş olup vatandaşa depo ve hidrofor sistemi kurulması konusunda bildirimler yapılmıştır. Konuya örnek olması anlamında Yuvam Akarca Konutları bölgesinde 22 yüksek katlı binalarda toplam 44 adet hidrofor çalışmakta olup yıllık 190.000 kilovat saat elektrik tüketmekte ve vatandaşın cebinden 125.000 TL çıkmaktadır. Bu bedele pompa bakım ve depo temizlikleri dahil değildir.



BEDELİ VATANDAŞA ÖDETİLMEMELİ

Ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde bu bedellerin vatandaşa ödetilmesi doğru değildir. Kocaeli bölgesinde benzer problemleri yaşayan yerlerde bu tespitlerin yapılarak başta Yuvam Akarca olmak üzere basınç ayarlarının tekrar düzenlenmesini ve tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi hususunu rica ederiz” dedi.



SU KAÇAKLARI HASARA YOL AÇIYOR

Meclis Toplantısında Kartepe bölgesindeki yüksek su basınçları ile ilgili soru önergesi veren CHP’li Ünal Özmural, “Kartepe bölgesindeki içme suyu hatlarının su basınçları 11 bar civarında seyretmektedir. Bu da bölgede yaşayan vatandaşlar binalarında su patlağı nedeniyle oluşan su kaçakları nedeniyle hasarlara maruz kalmaktadır. Ayrıca yine ana hatlarda meydana gelen kaçaklar nedeni ile yollar çok sık kazılarak yol tahribatları oluşmaktadır. Bu bölgenin bina yükseklikleri göz önüne alınarak su basınçlarının düşürülmesi konusunda çalışma yapılması ve sonucunun tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi hususunu arz ederiz” ifadelerini kullandı.