Akar ve Hürriyet, İzmit Belediyespor’un başarılı sporcularıyla bir araya geldi

Spora ve sporcuya önem veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor karate, güreş, jimnastik, atletizm ve izcilik branşlarındaki sporcular ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Programa TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ve Emirşah Torun, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, KASKF Başkanı Murat Aydın ve İzmit Belediyesporlu sporcular ile aileleri katıldı.



AKAR, TESİSLER VE YÖNETİM ANLAYIŞINA DEĞİNDİ

Programda konuşan TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Çok kısa bir sürede 600’e yakın bir amatör sporcuya ulaşılmış. İstatistik olarak baktığınızda Avrupa’da 300 sporcuya bir amatör spor kulübü düşüyor. Bizdeki bu sayılar binlerle ifade ediliyor. Veliler çocuklarının sporla uğraşmalarını istiyor. Peki ailenin bunun için maddi imkanları var mı? İmkânları olsa da tesisler ve yönetim anlayışı var mı? Buna bakmak gerekiyor. Bizdeki sporcu sayısının az olmasının temel gereçlerinden bir tanesi ailelerin maddi durumları. İkincisi de böyle bir yönetim anlayışının olmamasından kaynaklanıyor.



ANNELERE TEŞEKKÜR

Fatma Başkan’ın vizyonuyla sadece belli bir ekonomik gelire sahip aileler değil, her ailenin spor yapma isteği duyacağını biliyoruz. Sporun bir özelliği de çocuğun disiplin içerisinde yetişmesini sağlamak. Hem eğitiminde hem de yaşamında başarılı bir insan olmasının temel altyapısıdır spor. Herkesin çocuğuna bir şekilde spor yaptırması gerekiyor. Burada yine en büyük yük annelerin üzerine düşüyor. Onun için annelere büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine sağlık. Onlar olmasa başarılı sporcular da yetiştiremeyiz.



SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Bizim belediye başkanımız da bir anne. Anne gözüyle bakıyor olaya. Diğer sosyal projelerde olduğu gibi spora da anne gözüyle baktığını görüyorum. Fatma Hanım’ı belediye başkan adayı gösterirken onu İzmit halkı çok istiyordu. İzmit halkı da Fatma Hanım’ı belediye başkanı yaptı. Fatma Hanım, başkanlığı betonla özleştirildiği bir anlayıştan alarak insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışına taşıdı. Bunu yaptığı projelerde görüyoruz. Bugün belediyenin öğretmenlerin yer aldığı projelerini gezdim. Projelerin ne kadar insan odaklı, ne kadar kadına, kadının ekonomik bağımsızlığına kazanmasına yönelik olduğunu gördüm.



İŞTE BU SOSYAL BELEDİYECİLİKTİR

Kadın Girişimciler Merkezi’nde kadınlar eğitimden geçiyor. Daha sonra öğrendiklerini ürüne dönüştürerek eve katkı sağlıyorlar. Ekonomik geliri olmayan kadınlarımız, kendi ürettiklerini bir pazara sunuyorlar. Bir de çocukları için oyun alanları, okul çağındaki çocuklar için eğitim alanları, etüt salonları hazırlanmış. Aynı anda bir psikologdan veya diyetisyende destek alabiliyorsunuz. Kadın pazara veya doktora gidecekse çocuğunu oraya bırakabiliyor. İşte bu bir sosyal belediyeciliktir. Yoksa betonu herkes yapar. Mesele vatandaşın beklentilerini karşılayabilmektir.



ÇOK GÜZEL KUPALAR

Spor da bununla aynı değerde. Başkanım çok doğru bir şeye karar vermiş. Bu sporcu sayısını inşallah bin, bin 500 yaparsınız. Bu çocuklarımız hayata ve geleceğe güvenle bakacaklar, kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak, eğitimlerinde başarılı olacaklardır. Bugünkü ekonomik koşullardan dolayı herkes zor şartlarda. Çocuklarımız fırsatı veren başkanımızı mahcup etmemişler. Çok güzel kupalar getirmişler. İnşallah dünya rekorları da kırarlar. Çocuklarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



HÜRRİYET: SPOR MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ AKTİF HALE GETİRDİK

Spor ve sporcu dostu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “ İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimizden beri sporu, sporcuyu ve sporcu ailelerini desteklemek ve teşvik etmek adına sporun içinde yer alan herkesle dirsek teması içerisindeyiz. Bilgi alışverişini her zaman ön planda tutarak hareket etmeyi kendimize ilke edindik. Bu bağlamda ilk olarak belediyemiz bünyesinde bir birim olarak kültür müdürlüğünün altında çalışan spor müdürlüğümüzü aktif hale getirdik.



PROFESYONEL BİR EKİPLE YOLA ÇIKTIK

Müdürlüğümüzde Mithat ağa gibi değerli bir arkadaşımızı, sporun içinden gelen kıymetli bir yöneticimizi atama yaparak, liyakat ile profesyonel bir ekip kurarak yola çıktı. Daha sonra bünyemizde faaliyet gösteren İzmit Belediyespor Kulübümüz ve İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü Derneğimizin teslim aldıkları bayrağı daha fazla branş ve sporcuyla daha ileriye taşımalarını arzu ettik ve bu arzumuz çerçevesinde de çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim” sözü ışığında sporu her kesime sevdirmeye ve 7’den 70’e herkesi spora teşvik etmeye gayret ediyoruz.



ÇOK SAYIDA SPORCUMUZ MÜSABAKALARA KATILIYOR

İzmit Belediyesi olarak tüm amatör spor kulüplerimize malzeme desteği sağladık. Tesislerini onarmaya çalıştık. Yeni tesisler planlayıp hayata geçirmeye başladık. Kadınlara özel spor alanlarını arttırmaya gayret gösterdik. İzmit Belediyespor Kulübü ailemiz de güreş branşında 50 sporcumuz, karate branşında 250, yüzme branşında 50, futbol branşında 150, su altı hokey branşında 20, atletizm branşında 25, izcilik branşında 23, jimnastik branşında 30 sporcu aktif olarak müsabakalara katılıyor. Bisiklet, tekvando, masa tenisi, tenis, e-spor ve satranç branşlarını da tıpkı karate, yüzme ve su altı branşlarımızda olduğu gibi aktif branşlar haline getirmeye çabalıyoruz. Sporun her alanında İzmit Belediyesi markasını olabildiğince aktif hale getirmeye devam ediyoruz.



BAŞARININ ARKASINDAKİ GÜÇ: AİLE

Sporu ve sporcuyu teşvik etmek amacıyla çıktığımız bu yolda emeklerimizin meyvelerini de hızla toplamaya başladık. Bu akşam burada hep birlikte olmamız da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu akşam farklı branşlarda üstün derece almış çok sayıda sporcumuzu ödüllendirmek istedik. Aslında bu başarının arkasında çok önemli bir güç var: Aile gücü. Ben de bir anneyim ve sporcu annesiyim. Bugün benim oğlum da ilk lisansını aldı. Sporcu annesi olarak anne babaların çocuklarına sporda destek vermesi, arkalarında güçlü bir şekilde durması, çocukların yanlış bir yola girmemesi için çok kıymetli. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.



BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM

Ailelerimizle daha fazla dayanışma gösterelim ve çocuklarımızı destekleyelim istiyoruz. Çocukların başarılarını gördükçe onları her alanda daha aktif olarak görelim ve İzmit Belediyesi olarak her branşta çocuklarımızı ve gençlerimizi olabildiğince desteklemeye gayret edelim. Hedefimiz daha fazla branşta daha çok sayıda sporcu yetiştirip İzmit’e nice şampiyonluklar, ülkemize ve milli takımlarımıza başarılı sporcular yetiştirmek. Sporcularımızın yetişmesinden büyük emekleri olan değerli antrenörlerimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kulübümüzün kıymetli yöneticilerine evlatlarımız için verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum, yolunuz açık olsun. Nice başarılar sizlerle olsun” şeklinde konuştu.



ERENKAYA: BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORUZ

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, “ İzmit Belediyespor ailesi olarak Fatma Başkanımızın takdiriyle yaklaşık 3 yıldır yolumuza devam ediyoruz. Bu kısa zamanda İzmit Belediyespor’un Kocaeli sporunun öncü ve lider kulüplerinden olmasını sağlarken Türkiye’de de hak ettiği yere gelmesi için çaba harcıyoruz. Göreve geldiğimizde kulübün 4 branşı bulunurken Başkanımız, spor müdürümüz ve yönetim kurulumuzun gayreti ile 20’ye yakın branşta başarıdan başarıya koşan öncü bir kulüp olduk.



TUTKU, ONUR VE HEDEF

Bu akşam 2020-2021 yılında pandemiye rağmen kupa ve madalya kazanan 5 branşımız ile birlikteyiz. Gördüğünüz her bir madalya ve kupanın ayrı bir başarı hikâyesi var. Yönetim olarak 3 ana temel üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Tutku, onur ve hedef. İzmit demek, Kocaeli demek. Biz yaşadığımız kente gönülden tutkuluyuz. Kulübümüze bu tutkuyla hizmet veriyoruz. Spor ve sporcu dostu olan İzmit Belediye Başkanımız ile onur duyuyoruz ve kendisi bizim onursal başkanımız. Onurlu antrenörlere ve sporculara sahibiz. Kulüp olarak hedeflerimiz var. Ulusal ve uluslararası ölçekte tüm branşlarımızda şampiyonluk hedeflerimiz var. Milli sporcular yetiştirme hedefimiz var.



SPORCU VELİSİ OLMAK ÖZVERİ GEREKTİRİR

Herkes veli olabilir ama herkes sporcu velisi olamaz. Çünkü sporcu velisi olmak için çok büyük bir özveri gerekir. Tüm velililerimize teşekkür ediyorum. Büyük önderimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir. Bu ailenin mimarı Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, antrenörlerimize, sporcularımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.



AYDIN: ÇOK ÖZEL BİR GECE

KASKF Başkanı Murat Aydın, “Sporcularımız sahalarda gösterdikleri mücadelelerin ardından önemli başarılar elde ettiler ve ödüllerini aldılar. Bu işin emekçisi olan, gerçek anlamda arkasında olan ailelerimizde bir araya gelmek çok özel. Ailelere destekleri için çok teşekkür ediyorum. Ülkenin geleceği olan çocuklarınızı spora yönlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Evlatlarınızı güvenilir yerlere göndermeye gayret ediyorsunuz. Fatma Başkanıma, Yusuf Başkanım ve ekibine bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum.



ÇOCUKLARINIZI SPORUN İÇERİSİNDE TUTUN

TBMM’de önemli görevler alan Kocaeli milletvekilimiz Haydar Akar’dan ne zaman sıkıntı yaşasak destek istiyoruz. Hiçbir zaman olumsuz bir dönüş almadık. Haydar vekilimiz bizim ağabeyimiz ve çok büyük destekler sağlıyor. İyi ki ülkemize hizmet ediyorsunuz. Buradaki başarıların çok önemli hikâyeleri var. Her alanda çok güzel gençlerimiz, evlatlarımız var. Anneler olarak sizler evlatlarınızı sporun içerisinde tutun, biz de hizmet etmeye devam edelim” ifadelerini kullandı.



TEŞEKKÜR BELGESİ VE HEDİYE ÇEKİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri İzmit Belediyespor’un karate, güreş, jimnastik, atletizm ve izcilik braşlarındaki antrenörlere vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. İzmit Belediyespor’un, yıl içerisinde katıldıkları organizasyonlarda güzel başarılar elde ederek tüm İzmit’i gururlandıran sporcularına ise hediye çeki verildi.