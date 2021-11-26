Gelecek Gebze’den mezarlıkta sosyal farkındalık projesi

“Sorumsuz kişilerce atılan çöpler, sorumlu kurumların ilgisizliğiyle birleşince mezarlıklarımız içler acısı bir duruma geldi” diyen Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Alican Karakaya yaptığı açıklamada; “Söz konusu kirlilik ve ilgisizlik görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, duyarlı vatandaşlarımızın tepkilerini dikkate alarak, ‘Siz zahmet etmeyin, biz yaparız’ isimli çalışmamızı hayata geçirdik. Yine aynı çalışma kapsamında Kabristanlarımızda incelemeler yaptık ve ebediyete intikal eden Gebzeli hemşerilerimize dualar ettik. İlgililerin gereken önlemleri almasını talep ediyoruz. Biz her yere yetişemeyeceğimizi biliyoruz. Bu temsili ve farkındalık hareketidir. Umarım yetkililer de bizim gördüklerimizi görür. Görmezlerse biz yetkili olduğumuzda her yeri göreceğiz, herkesi dinleyeceğiz” dedi.