“Sorumsuz kişilerce atılan çöpler, sorumlu kurumların ilgisizliğiyle birleşince mezarlıklarımız içler acısı bir duruma geldi” diyen Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Alican Karakaya yaptığı açıklamada; “Söz konusu kirlilik ve ilgisizlik görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, duyarlı vatandaşlarımızın tepkilerini dikkate alarak, ‘Siz zahmet etmeyin, biz yaparız’ isimli çalışmamızı hayata geçirdik. Yine aynı çalışma kapsamında Kabristanlarımızda incelemeler yaptık ve ebediyete intikal eden Gebzeli hemşerilerimize dualar ettik. İlgililerin gereken önlemleri almasını talep ediyoruz. Biz her yere yetişemeyeceğimizi biliyoruz. Bu temsili ve farkındalık hareketidir. Umarım yetkililer de bizim gördüklerimizi görür. Görmezlerse biz yetkili olduğumuzda her yeri göreceğiz, herkesi dinleyeceğiz” dedi.
26 Kas 2021 - 15:28- Siyaset Güncelleme: 26 Kas 2021 - 15:30
Gelecek Gebze’den mezarlıkta sosyal farkındalık projesi
Bir süre önce Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanlığı görevine atanan Alican Karakaya, örnek bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Mezarlıkların içler acısı haline tepki gösteren Karakaya ve ekibi, “Siz zahmet etmeyin, biz yaparız” diyerek, kabristanlıkta çevre temizliği yaptı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.