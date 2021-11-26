Hürriyet, eğitimcileri unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi çatısı altında çocuklara, gençlere ve kadınlara değerli bilgiler öğreten ve gelişimlerine destek olan eğitimciler ve öğretmenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir araya geldi. DoubleTree by Hilton Otel’de düzenlenen ve oldukça eğlenceli geçen programa, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İzmit Halk Eğitim Müdürü Zeki Kalaç, İzmit Belediyesi başkan yardımcıları, koordinatörleri ve birim müdürlerinin yanında İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), İzmit Sanat Akademisi ve İzmit Kadın Girişimciler Merkezi eğitmenleri, Yeşilova Çınar Çocuk Evi öğretmenleri ile İzmit Belediyespor antrenörleri ve aileleri katıldı.

ÇOK KIYMETLİ BİR GÜN

Programda konuşan TBMM Başkanvekili Haydar Akar, “Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in projelerinin odağında insan var. Bir belediye başkanı insana dokunduğu zaman başarılı sayılır” dedi. Konuşmasına tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de, “Çok kıymetli bir gün. Kurumumuzun hizmetlerinde görev alan bütün eğitmenlerimiz ve öğretmenlerimizle bir arada olmak istedik. Beraberce bugünü kutlamak istedik. Soframızı paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Hepiniz öğrencilerinize öncelikle hayatı sevmeyi, kardeşliği, üretmeyi, saygıyı, hoşgörüyü öğretiyorsunuz. Yaptığınız iş, kentimize ve ülkemize kattığınız değer çok kıymetli. Hepinize kentimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.