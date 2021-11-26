Başiskele Belediye Başkanı Özlü, önceki gün Yeşilyurt Mahallesi’nde dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlarla buluştu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Özlü, güzel işler çıkaran başarılı kadınları tebrik etti. Ziyarette komşularıyla sohbet de eden Başkan Özlü, katılımcı belediyecilik, yönetişim anlayışıyla kadınlara yönelik yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi, komşularının istek ve önerilerini dinleyerek not aldı.
26 Kas 2021 - 15:30- Gündem Güncelleme: 26 Kas 2021 - 15:31
Başkan Özlü, hamarat kadınları ziyaret etti
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, vatandaşların istek ve önerilerini yerinde birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.