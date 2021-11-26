Başkan Özlü, hamarat kadınları ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı Özlü, önceki gün Yeşilyurt Mahallesi’nde dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlarla buluştu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Özlü, güzel işler çıkaran başarılı kadınları tebrik etti. Ziyarette komşularıyla sohbet de eden Başkan Özlü, katılımcı belediyecilik, yönetişim anlayışıyla kadınlara yönelik yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi, komşularının istek ve önerilerini dinleyerek not aldı.