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26 Kas 2021 - 15:30- Gündem G: 26 Kas 2021 - 15:31

Başkan Özlü, hamarat kadınları ziyaret etti

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü,  vatandaşların istek ve önerilerini yerinde birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor

Başkan Özlü, hamarat kadınları ziyaret etti mask

Başiskele Belediye Başkanı Özlü,  önceki gün Yeşilyurt Mahallesi’nde dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlarla buluştu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Özlü, güzel işler çıkaran başarılı kadınları tebrik etti. Ziyarette komşularıyla sohbet de eden Başkan Özlü, katılımcı belediyecilik, yönetişim anlayışıyla kadınlara yönelik yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi, komşularının istek ve önerilerini dinleyerek not aldı.
# eğitim, Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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26 Kas 2021 - 15:30 - Gündem

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