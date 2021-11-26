Derince Yaşam Paylaşım Anaokulu öğretmenleri kurumun geleneksel hale gelen Öğretmenler Günü yemeğinde bir araya geldi. 6 senedir Derince'de faaliyet gösteren anaokulunun kurucusu Aslı Olgun ve Okul Müdürü Cennet Polat tüm öğretmenlere ve personele bir teşekkür konuşması yaptı. Pandemi de dahil olmak üzere yoğun bir dönem geçiren öğretmenler bu buluşmada doyasıya eğlendi.
26 Kas 2021 - 15:31- Gündem Güncelleme: 26 Kas 2021 - 15:32
Yaşam Paylaşım geleneği bozmadı
Derince Yaşam Paylaşım Anaokulu öğretmenleri kurumun geleneksel hale gelen Öğretmenler Günü yemeğinde bir araya geldi. 6 senedir Derince'de faaliyet g...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.