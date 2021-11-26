Yaşam Paylaşım geleneği bozmadı

Derince Yaşam Paylaşım Anaokulu öğretmenleri kurumun geleneksel hale gelen Öğretmenler Günü yemeğinde bir araya geldi. 6 senedir Derince'de faaliyet gösteren anaokulunun kurucusu Aslı Olgun ve Okul Müdürü Cennet Polat tüm öğretmenlere ve personele bir teşekkür konuşması yaptı. Pandemi de dahil olmak üzere yoğun bir dönem geçiren öğretmenler bu buluşmada doyasıya eğlendi.