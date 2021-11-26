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26 Kas 2021 - 15:31- Gündem G: 26 Kas 2021 - 15:32

Söğüt’ten ‘özel’ ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan ve özel çocukların eğitim gördüğü okulu ziyaret etti. Körfez Belediyesi tarafında...
Söğüt’ten ‘özel’ ziyaret mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan ve özel çocukların eğitim gördüğü okulu ziyaret etti. Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen okuldaki ziyarete Başkan Söğüt ile birlikte eşi Hatice Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve meclis üyeleri de eşlik etti.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Okul yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şener Söğüt, daha sonra eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Onlarla sohbet eden ve çiçek veren Başkan Söğüt, öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı ve çiçek takdim etti.
# eğitim, Kadın, AKP
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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26 Kas 2021 - 15:31 - Gündem

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