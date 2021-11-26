CHP'lilerden Hocaoğlu ve Tutuş hakkında suç duyurusu

İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “AK Parti’yi destekleyenler milli değil” sözünün yazılı olduğu görselin üstüne “Altına yatmadığı Büyükelçi, ülkesini şikayet etmediği gâvur kalmamış, porno kasetle atanmış müdür bize milli değil diyor” yazdı. Yine Meclis Üyesi Muharrem Tutuş’un da il başkanı ve İzmit Belediye Başkanı ile ilgili iddialar içeren paylaşımların ardından CHP Kocaeli İl Örgütü suç duyurusunda bulunacağı açıkladı. Yaşanan olayın ardından Hocaoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kaldırırken CHP İl Örgütü bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek hem Hocaoğlu hem de Tutuş hakkkında suç duyurusunda bulundu.

TEKRAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Adliye önündeki basın açıklamasına CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve il yöneticileri katıldı. “Hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan yapılan suç duyurusunun ardından açıklama yapan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Fikret Hocaoğlu ve Muharrem Tutuş hakkında halkı kin ve nefrete yönlendirme suçundan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bizler CHP olarak kinden ve nefretten uzak toplumun huzur ve barış içinde yürümesini istiyoruz. Dün basına yansıyan ‘CHP salonu bastı; meclisi bastı’ sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ben il başkanı olarak salona girerken güvenlik görevlisi meclis üyeleri dışındakileri içeriye alamayiz dediler. Böyle bir şey olamaz. Bu dil doğru bir dil değildir. Kemal beyi sevmeyebilirler ama hakaret hakkı verme hakkı vermez. Sayın Erdoğan'ı sevmeyebiliriz ama bu bana hakaret etme hakkı vermez. Hocaoğlu’nu istifaya çağırıyoruz” dedi.