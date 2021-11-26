Olay, İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan ekipler, rögar içerisindeki elektrik kablolarını tamir ederken koku alınca metan gazı sızıntısı olabileceğinden şüphelendi. Endişe eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekiplerine olay yerine sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede gaz sızıntısı olmadığı anlaşıldı.
26 Kas 2021 - 15:54- Asayiş Güncelleme: 26 Kas 2021 - 15:56
Gaz sızıntısı şüphesi paniğe yol açtı
Kocaeli'de gaz sızıntısı meydana geldiği şüphesi korkuttu. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından sızıntı olmadığı ortaya çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.