Ramazan Daş: Çok ucuz, çok basit!

1. Amatör Lig B Grubu takımlarından Kandıra Gençlerbirliği’nde Başkan Ramazan Daş son derece ucuz ve basit bir nedenden ötürü hükmen mağlup oldukları için üzgün, bir o kadar tepkili olduklarını belirtti.

ADI AMATÖR!

Seka Doğan maçı öncesinde aşı kartı çıktısı sunamadıkları için hükmen mağlup olan Kandıra Gençlerbirliği’nde Başkan Ramazan Daş bu kararı hak etmediklerini ifade etti ve şu çarpıcı açıklamaları yaptı. Adı –Amatör- olan ve insanların spor yapmasını, sosyalleşmesini amaç edinen bu olgu kesinlikle hayal ürününden ibaret. Eminim ki bizim başımıza gelen hükmen yenilgi başka bir takımın başına gelmemiştir.

BİR KAĞIT PARÇASI İÇİN!

Seka Doğan maçı öncesi tüm futbolcularımızın evrakları hazırdı. Hocamızın da aşı kartı ile ilgili bir sorun yoktu ancak sonucun çıktısı düşmüş, dosya içinde bulamadık. Maçın hakemine durumu izah ettik, antrenörümüzün aşı kartı ile ilgili bir sorununun olmadığını anlattık ancak hakem “Çıktı olmadan maçı oynatmam” dedi. Ne yazıktır ki bir kağıt parçası için hükmen mağlup olduk. Hocamız covid de değil. Sağlık açısından zerre bir sorunu da yok.

NEREDEN BULACAĞIZ

Maçımızı pazar akşamı 7’ye verdiler. Bundan ötürü de yetkilileri eleştiriyorum. Bu maç için Kandıra’dan yola saat 4’te çıktık ve Gölcük’e vardık. Dediğim gibi çıktıyı sunamadık. Bir de pazar akşamı o saatte çıktıyı nereden bulacağız! İnsanlık hali, düşürdük, kaybettik. HES uygulamasındaki görüntüyü gösterdik. Hakem, Nuh dedi peygamber demedi. Rakibimizin yönetimi, teknik kadrosu ve futbolcuları maçın oynanması yönünde ısrarcı olmasına rağmen kabul ettiremedik.

TAVŞANCIL’DA DA OLDU, O MAÇ OYNANDI

Rakibimizin başkanının ofisinden çıktıyı aldık getirdik. Kendilerine de iyi niyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Saat 19.30’a geliyordu. Ancak hakem 15 dakika bekledi ve maçı tatil etti. Tavşancıl’da da buna benzer bir durum oldu. Tavşancılspor evrak sorunu yaşadı. 50 dakika beklenildi. İyi niyet çerçevesinde hareket edildi, maç oynandı. Seka Doğan – Kandıra GB. maça atanan hakem ise “Ben kendimi garanti altına almalıyım. Ne malum belki de maçın ardından itiraz edecekler. Sonra hesabı bana sorarlar” dedi.

YAZIKLAR OLSUN

Bir de hakem “Derbi saatindeki maça atandık. Bu saate maç mı konulur?” gibilerinden bir şey mırıldandı. Belli ki hakemin kafasında bizim maç değil, Galatasaray – Fener maçı vardı. Umarım keyifli bir şekilde maçını izlemiştir! Bir kağıt parçası getiremedik diye hükmen mağlup olduk. Bu anlattıklarıma kendim bile inanamıyorum. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum yaşadık. Bu kadar emek boşa gitti. Ne diyeyim… Tek kelime ile yazıklar olsun!