Çakallı, Soğanlı, Soğansız… Fark etmez… Ağzımızın tadı bozulmasın!

Kocaelispor sezonun 13. maçında Mememenspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi İstanbul’dan Onur Özütoprak yönetecek. Bursa maçını 112,113,114 ve 115. bloklardan izleyen taraftarlar alınan ceza nedeni ile tribündeki yerini alamayacak.
EVİMİZDEKİ 8. MAÇ
12 maç sonunda 12 gol atan, 12 gol yiyen ve topladığı 20 puanla yedinci sırada yer alan Kocaelispor yarın 14 puanla 13. sırada yer alan Menemenspor’u konuk edecek. Sahasında 7 maçta 5 galibiyet elde eden yeşil siyahlılar, deplasmandan sadece 1 puan çıkaran rakibini evine eli boş gönderip Play-Off hattında tutunmaya devam etmek istiyor.
BEKLENEN 11
Sakatlığı bulunan Dino, cezalı Mehmet Taş ve kadro dışı bırakılan Bahattin dışında eksiği bulunmayan takımda cezaları sona eren Cisse ve Mandjeck takıma dönüyor. Yeşil siyahlıların mücadeleye kalede Korcan, savunmada Semih, Atila, Diogo ve Musa Nizam, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, sağda Pereira, solda Benhur, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay, ileride ise Mevlüt 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Yeşil siyahlılarda sarı kart sınırında bir futbolcu bulunmuyor.
YAZ HAVASINDA
3 puandan başka hiçbir şey düşünmeyen ekibimizin Menemen maçında, Bursaspor karşılaşmasını alınan ceza nedeni ile 112, 113, 114 ve 115 bloklardan (UEFA ALT) izleyen taraftarların kartları Menemenspor aktif olmayacak. TRT Spor ve BeIN Sport Max 1’den canlı yayınlanacak olan maç saatinde hava açık ve sıcaklık da 22 derece olacak. Öğrenciler maçı 10 ile 55, diğer taraftarlar da 15 ile 90 lira arasında değişen fiyatlardan izleyebilecek. İki takım daha önce 2 lig maçında karşılaşmış ve Kocaelispor’un çok zor günler geçirdiği 2013-2014 sezonundaki maçların ikisini de Menemen ekibi 4-1 ve 0-1’lik skorlarla kazanmıştı.
KOCAELİSPOR- MENEMENSPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Ogün Kamacı, Oğuz Kaan Çalışır
SAAT: 13.30
HAVA: 22 derece açık
YAYINLAR: TRT Spor ve BeIN Max1
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
SEMİH KARADENİZ
DIOGO ÖZÇAKMAK
MUSA NİZAM
ATİLA TURAN
GEORGES MANDJECK
YILMAZ ÖZEREN
MICHAEL PERERIA
BENHUR KESER
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
MEVLÜT ERDİNÇ
MENEMENSPOR
BATUHAN ŞEN
OĞUZHAN ÇAPAR
METE ÇELİK
SİNAN AKGÖL
ÖMER ŞAHBAŞ
EMRE ÖZER
ABDULLAH AYDIN
MUHAMMED ERTÜRK
IBRAHIM ALHASSAN
AHMET SAĞAT
IBRAHIM RASHEED
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Canlazarovic - Semih orta şekerli bir performans göstermeye başladı ise Cisse artık gerçek bölgesine geçmeli. Eforlu bir oyuncu. Mandjeck tek ön libero önlerinde Cisse ve Diop (kubi) solda benhur kim oynarsa oynasın. Forvet mecbur Mevlüt.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.