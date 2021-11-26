Çakallı, Soğanlı, Soğansız… Fark etmez… Ağzımızın tadı bozulmasın!

Kocaelispor sezonun 13. maçında Mememenspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi İstanbul’dan Onur Özütoprak yönetecek. Bursa maçını 112,113,114 ve 115. bloklardan izleyen taraftarlar alınan ceza nedeni ile tribündeki yerini alamayacak.

EVİMİZDEKİ 8. MAÇ

12 maç sonunda 12 gol atan, 12 gol yiyen ve topladığı 20 puanla yedinci sırada yer alan Kocaelispor yarın 14 puanla 13. sırada yer alan Menemenspor’u konuk edecek. Sahasında 7 maçta 5 galibiyet elde eden yeşil siyahlılar, deplasmandan sadece 1 puan çıkaran rakibini evine eli boş gönderip Play-Off hattında tutunmaya devam etmek istiyor.

BEKLENEN 11

Sakatlığı bulunan Dino, cezalı Mehmet Taş ve kadro dışı bırakılan Bahattin dışında eksiği bulunmayan takımda cezaları sona eren Cisse ve Mandjeck takıma dönüyor. Yeşil siyahlıların mücadeleye kalede Korcan, savunmada Semih, Atila, Diogo ve Musa Nizam, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, sağda Pereira, solda Benhur, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay, ileride ise Mevlüt 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Yeşil siyahlılarda sarı kart sınırında bir futbolcu bulunmuyor.

YAZ HAVASINDA

3 puandan başka hiçbir şey düşünmeyen ekibimizin Menemen maçında, Bursaspor karşılaşmasını alınan ceza nedeni ile 112, 113, 114 ve 115 bloklardan (UEFA ALT) izleyen taraftarların kartları Menemenspor aktif olmayacak. TRT Spor ve BeIN Sport Max 1’den canlı yayınlanacak olan maç saatinde hava açık ve sıcaklık da 22 derece olacak. Öğrenciler maçı 10 ile 55, diğer taraftarlar da 15 ile 90 lira arasında değişen fiyatlardan izleyebilecek. İki takım daha önce 2 lig maçında karşılaşmış ve Kocaelispor’un çok zor günler geçirdiği 2013-2014 sezonundaki maçların ikisini de Menemen ekibi 4-1 ve 0-1’lik skorlarla kazanmıştı.

KOCAELİSPOR- MENEMENSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Ogün Kamacı, Oğuz Kaan Çalışır

SAAT: 13.30

HAVA: 22 derece açık

YAYINLAR: TRT Spor ve BeIN Max1

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

SEMİH KARADENİZ

DIOGO ÖZÇAKMAK

MUSA NİZAM

ATİLA TURAN

GEORGES MANDJECK

YILMAZ ÖZEREN

MICHAEL PERERIA

BENHUR KESER

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

MEVLÜT ERDİNÇ

MENEMENSPOR

BATUHAN ŞEN

OĞUZHAN ÇAPAR

METE ÇELİK

SİNAN AKGÖL

ÖMER ŞAHBAŞ

EMRE ÖZER

ABDULLAH AYDIN

MUHAMMED ERTÜRK

IBRAHIM ALHASSAN

AHMET SAĞAT

IBRAHIM RASHEED