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26 Kas 2021 - 16:00- Spor G: 26 Kas 2021 - 16:01

Konak Hastanesi siftah yapıyor!

İlimizin saygın sağlıklı kuruluşlarından Özel Konak Hastanesiyle forma sırt sponsorluğu ve reklam alanları hususunda anlaşma sağlanmıştı. Kulüp açıkla...
Konak Hastanesi siftah yapıyor! mask

İlimizin saygın sağlıklı kuruluşlarından Özel Konak Hastanesiyle forma sırt sponsorluğu ve reklam alanları hususunda anlaşma sağlanmıştı. Kulüp açıklamasında Özel Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gündoğdu ve Konak Hastanesi ailesine teşekkür etti. Kulübün sağlık sponsoru Konak Hastanesi’nin ambulansı ve sağlık ekibi ilk kez Menemenspor maçı ile de sahaya inecek.
# sağlık

26 Kas 2021 - 16:00 - Spor

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