İlimizin saygın sağlıklı kuruluşlarından Özel Konak Hastanesiyle forma sırt sponsorluğu ve reklam alanları hususunda anlaşma sağlanmıştı. Kulüp açıklamasında Özel Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gündoğdu ve Konak Hastanesi ailesine teşekkür etti. Kulübün sağlık sponsoru Konak Hastanesi’nin ambulansı ve sağlık ekibi ilk kez Menemenspor maçı ile de sahaya inecek.
26 Kas 2021 - 16:00- Spor Güncelleme: 26 Kas 2021 - 16:01
Konak Hastanesi siftah yapıyor!
İlimizin saygın sağlıklı kuruluşlarından Özel Konak Hastanesiyle forma sırt sponsorluğu ve reklam alanları hususunda anlaşma sağlanmıştı. Kulüp açıkla...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.