Bahattin gerçeği

Kocaelispor’da kadro dışı kalan ve devre arasında da takımdan gönderileceği belirtilen Bahattin Köse ile geçtiğimiz pazartesi günü için sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak fesih edilmesi yönünde karar verildiği ortaya çıktı. Ancak Dino’nun sakatlanması üzerine yönetimin –Santrfora ihtiyacımız var- diyerek fesih anlaşmasından vazgeçtiği öğrenildi. Bunun üzerine Bahattin daha önce böyle konuşulmadığını, Dino sakatlanınca bir anda kararın değişmesini doğru bulmadığını, içeride kalan peşinatını ve diğer alacaklarını temin edip ısrarla takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Yönetim ile Bahattin arasında fikirler ayrılınca Bahattin süresiz kadro dışı bırakıldı.