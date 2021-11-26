Kocaelispor’da kadro dışı kalan ve devre arasında da takımdan gönderileceği belirtilen Bahattin Köse ile geçtiğimiz pazartesi günü için sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak fesih edilmesi yönünde karar verildiği ortaya çıktı. Ancak Dino’nun sakatlanması üzerine yönetimin –Santrfora ihtiyacımız var- diyerek fesih anlaşmasından vazgeçtiği öğrenildi. Bunun üzerine Bahattin daha önce böyle konuşulmadığını, Dino sakatlanınca bir anda kararın değişmesini doğru bulmadığını, içeride kalan peşinatını ve diğer alacaklarını temin edip ısrarla takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Yönetim ile Bahattin arasında fikirler ayrılınca Bahattin süresiz kadro dışı bırakıldı.
26 Kas 2021 - 16:00- Spor Güncelleme: 26 Kas 2021 - 16:01
Bahattin gerçeği
Kocaelispor’da kadro dışı kalan ve devre arasında da takımdan gönderileceği belirtilen Bahattin Köse ile geçtiğimiz pazartesi günü için sözleşmesinin...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.