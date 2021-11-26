Yavru Körfez’in maçı 12.00’de başlayacak

Sezona istediği gibi başlayamayan ve kısıtlı kadrosuna rağmen iyi bir mücadele örneği ortaya koyan Kocaelispor U-19 takımı abilerinden önce sahne alacak. Son maçında Bandırmaspor’u Enes Akdeniz’in golleri ile 2-1 deviren yeşil siyahlıların Menemenspor ile oynayacağı maç Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak.

RAKİBİN PUANI YOK

Kocaelispor U-19 takımı 4 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonrası 4 puan topladı. Konuk ekip ise 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Karşılaşmayı Sait Tuzcu yönetirken yardımcılıklarını Abdülaziz Ermiş ve Oğuzhan Şimşek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Çalışkan olacak.