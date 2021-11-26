Yavru Körfez’in maçı 12.00’de başlayacak

Sezona istediği gibi başlayamayan ve kısıtlı kadrosuna rağmen iyi bir mücadele örneği ortaya koyan Kocaelispor U-19 takımı abilerinden önce sahne alacak. Son maçında Bandırmaspor’u Enes Akdeniz’in golleri ile 2-1 deviren yeşil siyahlıların Menemenspor ile oynayacağı maç Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda saat 12.00’de başlayacak.
RAKİBİN PUANI YOK
Kocaelispor U-19 takımı 4 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonrası 4 puan topladı. Konuk ekip ise 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Karşılaşmayı Sait Tuzcu yönetirken yardımcılıklarını Abdülaziz Ermiş ve Oğuzhan Şimşek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Çalışkan olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.