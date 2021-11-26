Kartal avına çıkıyoruz!

Kocaelispor U-16 ve 17 takımlarının bugünkü rakibi Beşiktaş olacak. Sezona İstanbulpor ve Başakşehir beraberlikleri ile giren U-16’ların maçı 13.00’te, ilk iki maçını kazanan Kocaelispor U-17’nin maçı ise 15.30’da başlayacak. İki karşılaşma da Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanacak. Beşiktaş U-16 takımı 3 maçta 9, U-17 takımı ise 3 maçta 7 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Maçların çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Grupların diğer maçlarında Karagümrük – Başakşehir, Eyüp – İstanbul maçları oynanacak. Tuzlaspor haftayı bay geçecek.