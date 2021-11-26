Kocaelispor U-16 ve 17 takımlarının bugünkü rakibi Beşiktaş olacak. Sezona İstanbulpor ve Başakşehir beraberlikleri ile giren U-16’ların maçı 13.00’te, ilk iki maçını kazanan Kocaelispor U-17’nin maçı ise 15.30’da başlayacak. İki karşılaşma da Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanacak. Beşiktaş U-16 takımı 3 maçta 9, U-17 takımı ise 3 maçta 7 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Maçların çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Grupların diğer maçlarında Karagümrük – Başakşehir, Eyüp – İstanbul maçları oynanacak. Tuzlaspor haftayı bay geçecek.
26 Kas 2021 - 16:01- Spor Güncelleme: 26 Kas 2021 - 16:02
Kartal avına çıkıyoruz!
Kocaelispor U-16 ve 17 takımlarının bugünkü rakibi Beşiktaş olacak. Sezona İstanbulpor ve Başakşehir beraberlikleri ile giren U-16’ların maçı 13.00’t...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.