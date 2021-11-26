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26 Kas 2021 - 16:01- Spor G: 26 Kas 2021 - 16:02

Kartal avına çıkıyoruz!

Kocaelispor U-16 ve 17 takımlarının bugünkü rakibi Beşiktaş olacak. Sezona İstanbulpor ve Başakşehir beraberlikleri ile giren U-16’ların maçı 13.00’t...
Kartal avına çıkıyoruz! mask

Kocaelispor U-16 ve 17 takımlarının bugünkü rakibi Beşiktaş olacak. Sezona İstanbulpor ve Başakşehir beraberlikleri ile giren U-16’ların maçı 13.00’te, ilk iki maçını kazanan Kocaelispor U-17’nin maçı ise 15.30’da başlayacak. İki karşılaşma da Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanacak. Beşiktaş U-16 takımı 3 maçta 9, U-17 takımı ise 3 maçta 7 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Maçların çekişmeli geçeceği düşünülüyor.  Grupların diğer maçlarında Karagümrük – Başakşehir, Eyüp – İstanbul maçları oynanacak. Tuzlaspor haftayı bay geçecek.
# Kocaelispor

26 Kas 2021 - 16:01 - Spor

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