Genç başkan Özdemir’e ziyaret

1. Amatör Lig B Grubu takımlarından Kandıra Gençlerbirliği’nin eski futbolcusu ve kısa bir süre önce Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Atanan Abdülkadir Özdemir’i, yeşil beyazlı kulübün başkanı Ramazan Daş ile Teknik Direktör Ayhan Oyan makamında ziyaret etti.

BALKAYA DA YER ALDI

Ziyarette ilimizin deneyimli teknik adamlarından Ali Asım Balkaya da yer aldı. Daş ve Oyan, Özdemir’e yeni görevinde başarı dilerken genç başkana kulübün formasını hediye etti. Başkan Özdemir ise gerçekleşen ziyaretten ötürü çok duygulandığını ifade etti ve Kandıra ekibine şampiyonluk yolunda başarı diledi.