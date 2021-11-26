Genç başkan Özdemir’e ziyaret

1. Amatör Lig B Grubu takımlarından Kandıra Gençlerbirliği’nin eski futbolcusu ve kısa bir süre önce Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Atanan Abdülkadir Özdemir’i, yeşil beyazlı kulübün başkanı Ramazan Daş ile Teknik Direktör Ayhan Oyan makamında ziyaret etti.
BALKAYA DA YER ALDI
Ziyarette ilimizin deneyimli teknik adamlarından Ali Asım Balkaya da yer aldı. Daş ve Oyan, Özdemir’e yeni görevinde başarı dilerken genç başkana kulübün formasını hediye etti. Başkan Özdemir ise gerçekleşen ziyaretten ötürü çok duygulandığını ifade etti ve Kandıra ekibine şampiyonluk yolunda başarı diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.