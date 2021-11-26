Darıca'da 281 m² depolu işyeri (hisseli) icradan satılık

Kocaeli İli Darıca ilçesi Cami Mahallesi Cami mevkiii (eski parsel 10775)2568 ada 6 parsel 286,58 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 59/290 arsa paylı Bodrum + Zemin kat. 1 Nolu Depolu iş yeri vasıflı taşınmazın 1/5 hissesinin satışıdır. Bilirkişi Raporuna Göre: Tapu kat irtifakı projesine göre ne 134,04 metre depo, net 120,32 metre işyeri olduğu görülmüş. Brütkullanım 281,00 alanına sahiptir.

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