Kocaeli İli Darıca ilçesi Cami Mahallesi Cami mevkiii (eski parsel 10775)2568 ada 6 parsel 286,58 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 59/290 arsa paylı Bodrum + Zemin kat. 1 Nolu Depolu iş yeri vasıflı taşınmazın 1/5 hissesinin satışıdır. Bilirkişi Raporuna Göre: Tapu kat irtifakı projesine göre ne 134,04 metre depo, net 120,32 metre işyeri olduğu görülmüş. Brütkullanım 281,00 alanına sahiptir.
26 Kas 2021 - 16:05- Gündem Güncelleme: 26 Kas 2021 - 16:08
Darıca'da 281 m² depolu işyeri (hisseli) icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Darıca'da 281 m² depolu işyeri (hisseli) icradan satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.