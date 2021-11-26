Kocaeli İl, Gebze İlçe, 413 Ada, 54 Parsel, OSMANYILMAZ Mahalle, 20 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz; Gebze İlçesi, Köşklüçeşme Mahallesi, Gümüşpala Caddesi cepheli, dış kapı no: 38, 3. kat 20 nolu çatı arası piyesli dairenin bulunduğu katta 5 adet çatı arası piyesli dairesi bulunmaktadır. Binada doğal gaz tesisatı bulunmaktadır. Projesinde yapılan incelemede; Meskenin girişinde salon, 4 adet oda, mutfak, 2 adet banyo, 2 adet wc, antre, 3 adet balkon ve 1 adet teras alanı bulunmaktadır.
26 Kas 2021 - 16:07- Gündem Güncelleme: 26 Kas 2021 - 16:09
Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.