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26 Kas 2021 - 16:07- Gündem G: 26 Kas 2021 - 16:09

Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılıktır

Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 413 Ada, 54 Parsel, OSMANYILMAZ Mahalle, 20 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz; Gebze İlçesi, Köşklüçeşme Mahallesi, Gümüşpala Caddesi cepheli, dış kapı no: 38, 3. kat 20 nolu çatı arası piyesli dairenin bulunduğu katta 5 adet çatı arası piyesli dairesi bulunmaktadır. Binada doğal gaz tesisatı bulunmaktadır. Projesinde yapılan incelemede; Meskenin girişinde salon, 4 adet oda, mutfak, 2 adet banyo, 2 adet wc, antre, 3 adet balkon ve 1 adet teras alanı bulunmaktadır. 

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26 Kas 2021 - 16:07 - Gündem

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